Leonard & George, le “et si” qui tourmente encore les Clippers…

La saison des Los Angeles Clippers est officiellement terminée. Sans démériter, la franchise californienne a chuté face aux Phoenix Suns (1-4) au premier tour des Playoffs. Un revers sans Paul George, absent depuis le début de cette série, mais aussi sans Kahwi Leonard, forfait à partir du Game 3.

Aux Clippers, il s'agit d'une histoire (triste) qui se répète. Armée pour jouer le titre NBA, cette équipe ne peut pas réellement défendre ses chances en raison du manque de fiabilité physique de ses leaders. Un fameux "et si" qui laisse, encore et toujours, des regrets au coach Tyronn Lue.

"L'aspect encourageant, c'est qu'avec PG et Kawhi en bonne santé, nous n'avons pas encore perdu une série. C'est un truc qui se trouve toujours dans nos têtes. Un 'et si'. C'est facile à dire, un 'et si', car de nombreux gars se blessent.

Mais c'est notre chance sur les trois dernières années. (...) Je pense qu'il faut simplement prendre du temps et couper un peu. Tout le monde a besoin de souffler. Nous reviendrons et nous verrons comment devenir plus fort que cette année", a commenté Lue.