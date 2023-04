Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Celtics : 119-117

Wolves @ Nuggets : 109-112

Clippers @ Suns : 130-136

Boston Celtics 3-2 Atlanta Hawks

- Pas de Dejounte Murray, suspendu, une salle hostile, un écart de niveau apparent et la perspective d'être éliminé en cas de défaite... Les Hawks avaient tous les éléments contre eux cette nuit à Boston. Au lieu de plier et de se satisfaire d'avoir pris un match dans cette série, les joueurs de Quin Snyder ont créé une petite sensation en prolongeant la série.

Trae Young est peut-être le joueur le moins aimé par ses pairs en NBA - c'est comme ça qu'on interprète son "trophée" de joueur le plus surcoté, mais impossible de lui enlever son talent et son mental. Alors que Boston menait d'un point avant une dernière possession en faveur d'Atlanta, Young a frappé avec une bombe à 3 points à 2.8 seconde de la fin, validant le comeback de son équipe. Un coup de froid qu'il a parfaitement soufflé lors de sa célébration, fêtant au passage une copie à 38 points et 13 passes.

- Boston a démarré le 4e quart-temps avec 10 points d'avance et une sérénité qui s'est transformée en suffisance. Défensivement, l'équipe de Joe Mazzulla a plongé dans les dernières minutes, trop peu méfiante et incapable de stopper Trae Young. En attaque, seuls Jaylen Brown a été dans ses standards avec 35 points au compteur et une agressivité jamais démentie. Ce n'est pas le cas de Jayson Tatum (19 pts à 8/21), plus passeur (8 assists) aujourd'hui.

- En l'absence de Murray, Quin Snyder a lancé Bogdan Bogdanovic dans le cinq. Le Serbe a apporté 18 points, 6 rebonds et 5 passes à 6/9. Onyeka Okongwu, pour lequel on réclame plus de temps de jeu depuis le début de la série, a encore eu un bel impact en sortie de banc : 9 pts, 4 rbds, 3 pds, 1 stl et 1 blk.

- Dans leur canapé, les Sixers ont dû se frotter les mains en voyant Atlanta réussir cet exploit. Plus la série durera en longueur, plus Joel Embiid aura le temps de récupérer de sa blessure au genou.

Denver Nuggets 4-1 Minnesota Timberwolves

- Denver a mis du temps à entrer dans son match - comme les fans, retardés par les mauvaises conditions climatiques - mais les Nuggets ont tout de même validé leur billet pour les demi-finales de Conférence, avec une affiche face aux Suns (voir plus bas) dont on se délecte par avance. Les Wolves sont sortis avec les honneurs et une prestation courageuse qu'ils n'ont pu convertir en victoire.

Leur choix de forcer Nikola Jokic a été plus scoreur que créateur a été le bon, même si le Serbe a fini en triple-double avec 27 points, 17 rebonds et 12 passes. Le Joker a manqué 21 de ses 29 shoots, ce qui n'est pas dans les habitudes de la maison, mais peut être expliqué par l'approche des Wolves. Le problème, c'est qu'à Denver il y a d'autres scoreurs compétents, à commencer par Jamal Murray (35 pts à 12/23).

Minnesota n'a pas su conserver son avance précoce de 13 points mais est resté dans le match tout du long pour pousser les hommes de Michael Malone dans leurs retranchements. Insuffisant pour bloquer le passage de la tête de série n°2.

- Le réveil tardif de Michael Porter Jr, qui a attendu le dernier quart-temps pour inscrire son premier panier, a fait la différence. Ses deux paniers à trois points et son 3/3 durant la période montre à quel point "MPJ" est capable de devenir brutalement efficace dans le 4e quart-temps. Depuis le début des playoffs, son pourcentage d'adresse effectif, qui inclue donc aussi les lancers, est de 92.5%.

- Anthony Edwards (29 pts) a tenté jusqu'à la dernière seconde avec une prière qui aurait pu connaître meilleur sort pour envoyer tout le monde en prolongation pour la deuxième fois en 48 heures. KAT (26 pts, 11 rbds, 3 pds) a été plutôt bon jusqu'à sa sortie pour 6 fautes en fin de match. Même analyse pour Rudy Gobert (16 pts, 15 rbds) dont il faut souligner la constance dans cette série, quand bien même cette association entre big men a montré ses limites.

- Maintenant, des questions vont se poser à l'intersaison pour les Wolves. Faut-il donner carte blanche à Edwards et lui montrer qu'il est LE franchise player, quitte à trader Karl-Anthony Towns si ça ne lui convient pas ? Quid de Rudy Gobert, intéressant sur cette série mais qui n'a pas forcément convaincu les fans ? Chris Finch est-il toujours l'homme de la situation ?

Phoenix Suns 4-1 Los Angeles Clippers

- Jusqu'au bout, les Clippers auront gardé la tête haute. Phoenix s'est qualifié pour une demi-finale de Conférence contre Denver, en plantant le dernier clou dans le cercueil de Los Angeles. Les Suns pensaient avoir fait le plus dur - et ç'aurait dû être le cas - en atomisant les Clippers dans le 3e quart-temps avec un violent 50-24 (!), piloté par Devin Booker totalement insolent et en feu pour marquer 25 de ses 47 points sur cette période. Booker a ajouté 10 passes à sa copie, en shootant à 70%...

DEVIN. BOOKER. 47 PTS

8 REB

10 AST

Sauf que Ty Lue et ses hommes sont du genre coriaces et ont gommé leur retard de 20 points qu'ils accusaient encore en début de 4e quart-temps. Au final, ils ont échoué de peu, Kevin Durant pliant l'affaire avec un panier et deux lancers dans la dernière minute de jeu.

- Le comeback des Clippers a été fomenté par trois hommes : Nicolas Batum, Norman Powell et Mason Plumlee. Le capitaine des Bleus a été incroyable dans le 4e quart-temps, durant lequel il a inscrit 12 de ses 19 points avec 4 paniers à 3 points, en prenant quelques rebonds importants au passage. Pour lui qui a eu du mal à régler la mire dans cette série - euphémisme - c'est au moins une belle manière de quitter la scène.

- Russell Westbrook a choisi le mauvais soir pour retomber dans ses travers, en tout cas au niveau de l'adresse. Le meneur des Clippers a shooté à 3/18 et perdu un ballon fâcheux dans la dernière minute de jeu sur une passe à contretemps vers Terance Mann, qui ne s'attendait pas à recevoir la gonfle. Evidemment, ça n'enlève rien aux louanges méritées qu'il a reçues ces derniers jours pour sa spectaculaire résurrection.

- Cameron Payne a joué ses premières minutes (3) de playoffs cette nuit. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la rotation des Suns, ça veut peut-être dire beaucoup.

- Devin Booker, qui a donné raison à JJ Redick, qui affirmait que l'arrière des Suns était sans doute le "meilleur performeur" de ce 1er tour des playoffs, est devenu le troisième joueur sur les 25 dernières années à marquer au moins 25 points sur un quart-temps. Les deux autres : Allen Iverson (26 pts en 2001) et Damian Lillard (25 pts en 2019).

