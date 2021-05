Cole Anthony, un shoot ultra clutch et l’enthousiasme d’un type sous ecsta

Cole Anthony a rentré un énorme shoot pour permettre à Orlando de battre Memphis. On ne sait pas ce que prend le garçon, mais c'est de la bonne.

Cole Anthony avait déjà inscrit un game winner avec Orlando contre Minnesota. Le rookie du Magic a récidivé samedi avec un shoot de la gagne contre Memphis à... 0.1 seconde de la fin.

COLE ANTHONY CALLED GAME 🔥 pic.twitter.com/rmSMSpuZcY — NBA TV (@NBATV) May 2, 2021

L'ancien meneur de UNC et fils de l'ex-NBAer Greg Anthony a un ADN clutch et... une sacrée pèche au micro pour les interviews d'après-match. Après s'être fait arroser par un camarade au sortir de son record en carrière (26 pts) et de son action ultra clutch, Cole Anthony était excité comme une puce avec un débit de parole laissant supposer un taux de caféine dans le sang naturellement élevé.

Au moins, le garçon a l'air content d'être à Orlando - ce n'est pas le cas de tout le monde - et prêt à être l'un des visages de l'équipe dans les années à venir.