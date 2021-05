Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 94-107

Warriors @ Rockets : 113-87

Bulls @ Hawks : 97-108

Heat @ Cavs : 124-107

Grizzlies @ Magic : 111-112

Pelicans @ Wolves : 140-136

Pacers @ Thunder : 152-95

Wizards @ Mavs : 124-125

Raptors @ Jazz : 102-106

Nuggets @ Clippers : 110-104

Luka Doncic bat son record de passes dans un thriller !

- Les Mavs se sont fait peur, mais sont finalement ressortis heureux de leur épuisant clash avec les Wizards. Dallas a compté jusqu'à 18 points d'avance dans le 1er quart-temps, puis en a accusé 8 de retard dans le 4e avant d'arracher la victoire dans les dernières secondes ! Deux héros dans ce match côté texan : Luka Doncic et Dorian Finney-Smith.

Le second a fait mouche à 3 points sur une passe du premier à 9 secondes de la fin pour donner un point d'avance aux Mavs, désormais à bilan égal avec les Lakers à la 5e place. Doncic s'est lui permis de finir en triple-double en battant son record de passes en carrière (20 !) auquel il a ajouté 31 points et 12 rebonds.

LUKA TO DORIAN FINNEY-SMITH FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/JufDOqxTiy — NBA TV (@NBATV) May 2, 2021

- On ne pourra pas reprocher à Russell Westbrook d'avoir refusé le combat proposé par Luka Doncic et les Mavs. Le MVP 2017 a tracté les Wizards selon sa volonté et ses efforts, avec une copie à 42 points, 10 rebonds et 9 passes, pendant que Bradley Beal (29 pts) montait en régime en fin de match pour casser des égalités coup sur coup. Beal a finalement manqué le shoot le plus important, celui qui aurait pu permettre à Washington de gagner au buzzer...

@PeteMedhurst @Russellmania621 A gut wrenching loss the #Wizards had the game, blew it with Beal still having a shot to hit the game winner. Westbrook another insane 42 pt, 10 ats, 9 reb game that should’ve been a W! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/H4BIHgf2Gz — Tony Samuels (@tomlogge) May 2, 2021

Jokic et Denver s'occupent des Clippers

- Denver est une équipe franchement incroyable. La manière dont les Nuggets continuent de jouer et de gagner sans Jamal Murray devrait inspirer plus d'un adversaire. Les joueurs de Mike Malone sont allés s'imposer au Staples Center face aux Clippers cette nuit, en s'appuyant sur leur tandem fort du moment.

Nikola Jokic (30 pts, 14 rbds et quelques passes magiques) et Michael Porter Jr (25 pts) ont chipé la 3e place de la Conférence Ouest aux Clippers. Paul George (20 pts) et Kawhi Leonard (16 pts) n'ont pas su passer la seconde. On notera l'impact intéressant de DeMarcus Cousins en attaque : 16 points en 14 minutes.

- Parmi les passes régalade de Nikola Jokic pour ses camarades, celle-ci pour Facundo Campazzo a permis à Denver d'assurer la victoire en fin de match.

Absurd pass from Joker to Campazzo to help seal the @nuggets 5th straight win! pic.twitter.com/4Ru7R02rig — NBA (@NBA) May 2, 2021

Indiana passe 152 points à OKC, record battu !

- On comprend bien qu'OKC a activé le mode tanking depuis bien longtemps et que ça se traduit parfois par des défaites cuisantes. Mais le Thunder était-il vraiment obligé de prendre aussi cher cette nuit ? Indiana a profité de son déplacement à la Chesapeake Arena pour battre le record de points de la franchise (152 !) et battre son hôte de... 47 points.

Les deux équipes ont bien failli entrer dans l'histoire avec le match bouclé sur le plus gros écart, puisque les Pacers menaient de 67 points à 4 minutes de la fin. Domantas Sabonis a fini en triple-double (26 points, 19 rebonds et 14 passes), pendant que Théo Maledon (8 pts à 2/14) et Jaylen Hoard (2 pts, 2 rbds, 1 passe) vivaient le même calvaire que leurs camarades.

Sabonis (22 PTS, 11 AST, 11 REB) dropped a triple-double in the first half against OKC 😯 pic.twitter.com/gCrcymY03R — NBA TV (@NBATV) May 2, 2021

Cole Anthony tue Memphis à 0.1 seconde de la fin

- Memphis a pris une méchante douche froide à Orlando cette nuit. Les Grizzlies menaient de 14 points à la mi-temps et se sont fait rattraper, puis doubler quasiment au buzzer. Le coupable : Cole Anthony, auteur de 26 points (son record personnel) mais aussi et surtout du shoot de la gagne à... 0.1 seconde de la fin.

COLE ANTHONY CALLED GAME 🔥 pic.twitter.com/rmSMSpuZcY — NBA TV (@NBATV) May 2, 2021

Zion calme les Wolves en prolongation

- Les Pelicans n'ont encore complètement renoncé à accrocher le play-in tournament, même si c'est très compromis. New Orleans est allé arracher une victoire en prolongation sur le parquet des Wolves, qui restaient sur 4 victoires de rang. Zion Williamson a inscrit 7 de ses 37 points durant l'overtime et joué un rôle-clé pour ramener les Pels à 3 victoires de la 10e place.

Zion Williamson, un respect pas encore gagné en NBA ?

Lonzo Ball a battu son record en carrière avec 33 points sur 8 paniers à 3 points, avec 11 rebonds à la clé. Autre héros plus discret de la nuit : Willy Hernangomez qui, outre son double-double, a égalisé à 21 secondes de la fin pour valider le comeback de NOLA, mené de 10 points dans le 4e QT.

Utah retrouve la tête, LaMelo Ball is back

- Le Jazz a provisoirement repris la première place de l'Ouest - Phoenix ne jouait pas - en dominant poussivement les Raptors. Le double-double de Rudy Gobert (13 pts, 16 rbds) mais surtout les 34 points de Bojan Bogdanovic ont permis à Utah de l'emporter sans briller pour la 2e fois en 5 rencontres.

- Après plus d'un mois d'absence pour soigner son poignet, LaMelo Ball a fait son retour en NBA. Un comeback en douceur, puisque l'adversaire du soir était Detroit. Charlotte l'a emporté et Ball a compilé 11 points, 7 passes et 8 rebonds en 28 minutes. Le dernier rejeton de la fratrie Ball n'a pas oublié comment offrir une passe laser, à l'image de celle-ci pour Miles Bridges.

LAMELO WASTING NO TIME IN HIS RETURN! 🤯 pic.twitter.com/u0MTDjqLk2 — NBA (@NBA) May 1, 2021

- Les deux Français des Pistons, Killian Hayes et Sekou Doumbouya étaient titulaires, ce qui fait toujours plaisir. Hayes continue de montrer des choses intéressantes depuis son retour de blessure et a fini avec 10 points, 6 passes, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 28 minutes. Doumbouya en a joué 32 pour 9 points, 5 rebonds et 1 passe.

Steph poussif, mais Steph décisif

- Stephen Curry commence sans doute à trouver la saison régulière un peu longue et à tirer la langue. Le meneur des Warriors a quand même réussi à surmonter un début de match difficile contre Houston, où il a shooté à 2/12 en première mi-temps, avant d'incendier les Rockets dans le 3e (23 de ses 30 points), puis de rester sur le banc dans le 4e.

Steph drops 23 of his 30 in the 3rd! 📺: ESPN pic.twitter.com/D5qQozaHjo — NBA (@NBA) May 2, 2021

Avec cette victoire, Golden State s'est provisoirement emparé de la 9e place en doublant San Antonio.

- Les Hawks ont repris confiance après trois défaites de suite. Atlanta s'est payé des Bulls dépeuplés car privés de Nikola Vucevic et Zach LaVine, sans pour autant sortir un match fabuleux et complètement serein. Trae Young (33 pts), Clint Capela (20 pts, 11 rbds) ont fait le job pour ramener leur équipe à une victoire des Knicks, qui jouent la nuit prochaine.

- En dehors d'un premier quart poussif, le Heat n'a pas trop tremblé contre Cleveland et est remonté à hauteur de Boston, 6e. Kendrick Nunn (22 pts) et Duncan Robinson (20 pts) ont fait le gros du boulot en attaque.