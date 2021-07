Collin Sexton a beau avoir 22 ans, un potentiel intéressant et tourner à plus de 24 points par match la saison dernière, il ne fait pas forcément l'unanimité aux Cleveland Cavaliers. En effet, les rumeurs vont bon train autour du combo guard drafté en huitième position en 2018. Selon The Athletic, les dirigeants de l'Ohio l'auraient rendu disponible pour un transfert.

Une décision qui ne semble pas si surprenante. En effet, Sexton peut parfois faire un peu doublon avec Darius Garland. Surtout si les Cavaliers venaient à drafter Jalen Green avec leur troisième choix. Il faut toutefois se méfier des spéculations à ce moment de la saison. En effet, il se peut aussi que le front office chercher à jauger sa valeur à l'approche d'un marché chargé.

Il se murmurerait d'ailleurs que les Cavaliers chercheraient à récupérer le premier choix de draft des Detroit Pistons. Collin Sexton est susceptible d'intéresser plusieurs franchises mais il se pourrait aussi qu'il y ait un décalage entre le prix demandé par Cleveland et les offres émises par les autres équipes.

