Collin Sexton, ses conseils et ses modèles à suivre pour percer

On parle beaucoup des joueurs de la cuvée 2018 sur le point de signer des extensions pour des montants affolants. Luka Doncic, Trae Young and co ont montré ce qu'ils valaient et vont en récolter les fruits. Le cas de Collin Sexton est un peu différent. La cote du meneur des Cleveland Cavaliers est élevée, mais la franchise n'a semble-t-il pas encore décidé si elle souhaitait le verrouiller pour l'avenir ou s'en servir comme belle monnaie d'échange.

Ici et là, on entend des rumeurs d'un intérêt de la part d'équipes ambitieuses comme les Golden State Warriors ou les New York Knicks. Il faut dire que Sexton, à défaut d'avoir été parfait lors de sa troisième saison en NBA, est monté en régime. Avec 24.4 points par match à 47%, l'ancien meneur d'Alabama a été un des arrières les plus productifs de la ligue. On a aussi parfois vu l'instinct du tueur chez lui, notamment dans des gros matches face aux Brooklyn Nets, face auxquels il a réussi deux cartons et des actions clutch.

Collin Sexton tradé, les New York Knicks très chauds ?

La NBA a compris que Collin Sexton était l'un des visages de son futur, où qu'il atterrisse dans quelques mois. Elle a donc choisi le 8e pick de la Draft 2018 pour être le représentant du Jr. NBA Skills Challenge, un tournoi de huit semaines avec des défis virtuels à relever depuis chez soi. Le programme, disponible sur l'application HomeCourt, se tiendra jusqu’en août en France, en Italie et au Royaume-Uni.

C'est donc à la jeunesse qu'il s'est adressé ces précieux conseils.

"Pour un jeune qui commence à jouer, il faut s'amuser. Tant que tu t'amuses, c'est tout ce qui compte. Une fois que vous serez plus âgé, le basket-ball deviendra plus compétitif. Mais il faut juste y aller et s'amuser, construire des relations et en profiter. Vous devez en profiter et même à mon niveau, nous en profitons toujours. Nous nous amusons toujours. Ce n'est pas toujours aussi sérieux que vous le pensez".

Les fondamentaux à travailler

"En premier, il faut être capable de dribbler. Que tu sois un intérieur ou que tu sois un meneur ou ailier, tu dois travailler ton dribble. Chaque équipe a besoin d'un bon passeur, chaque équipe a besoin de quelqu'un qui est capable de contrôler le ballon. Ensuite, un conseil qu'un coach m'a donné, c'est d'avoir une mémoire à court terme. Ne vous attardez pas sur les ratés ou les erreurs du passé, continuez simplement à avancer. Il faut se laisser aller et aller de l'avant. Vous ne pouvez pas penser à votre dernière perte de balle ou à votre dernier tir. Jouez au basket et jouez sans vous soucier des erreurs, car quoi qu’il arrive, vous allez faire des erreurs."

Gérer les échecs

"A travers de nombreux revers et difficultés différentes, je continue simplement à regarder en avant et à me concentrer sur les bonnes choses que j'ai faites. Je n'essaie jamais d'être trop haut ou trop bas mentalement. J'essaie toujours de rester cohérent, de garder la tête froide et de trouver le positif dans tout, que ce soit dans le basket ou dans la vie, surtout si j'ai l'impression que le basket est difficile. J'essaie de trouver les petites choses que j'ai bien faites. Le soir du match, alors que ce n'était peut-être pas mon meilleur match, j'essaie quand même de trouver des choses que j'ai réussies et que je dois améliorer."

Les joueurs NBA à prendre en exemple

"Je dirais tous les bons scoreurs et joueurs offensifs, vous avez Steph Curry, Kemba Walker, Kyrie Irving, ce sont des meneurs très actifs. Si vous parlez du côté défensif, vous avez Jrue Holiday, Patrick Beverley, Giannis Antetokounmpo et Ben Simmons".

