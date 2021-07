Collin Sexton tradé, les New York Knicks très chauds ?

Les Cleveland Cavaliers sont disposés à reconstruire sans Collin Sexton. Et les New York Knicks seraient les plus agressifs pour un trade.

La grosse priorité des New York Knicks cette intersaison devrait être Chris Paul. Mais pour le moment, cela relève plus du fantasme que de la réalité. Pour le moment. La franchise new-yorkaise s’active donc sur différentes pistes concernant des guards de talent. Dont Collin Sexton.

Si les Cavs ont longtemps pensé lui offrir une extension max cet été, ils auraient changé d’avis, comme le révélait The Athletic il y a quelques jours. Et le joueur, pas forcément le plus simple à gérer au quotidien, serait désormais disponible.

Collin Sexton, plus le bienvenu à Cleveland ?

Une rumeur qui semble d’autant plus plausible que la situation dans l’Ohio s’y prête. Les Cleveland Cavaliers ont du potentiel à la mène avec Darius Garland et à l’aile avec Isaac Okoro. Et le pick #3 pourrait leur servir à faire venir un arrière du type Jalen Green ou Jalen Suggs. Il y a donc de fortes probabilités que les Cavs s’en séparent cet été.

Et les New York Knicks apparaissent comme l’équipe la plus agressive pour monter un trade. C’est ce qu’assure Shams Charania, l’insider de The Athletic.

Selon Evan Dammarell, de SB Nation, un package comprenant Obi Toppin, Kevin Knox et un premier tour 2021 serait envisager par les New York Knicks :

A package that would include Obi Toppin, Kevin Knox, and one of New York’s 2021 first rounders appears to be an option for Collin Sexton after reaching out to a source. https://t.co/n4czhlMTGg — Evan Dammarell (@AmNotEvan) July 13, 2021

Collin Sexton sort de sa meilleure saison depuis qu’il a intégré la ligue. Il a cumulé 24,3 pts, 3,1 rbds et 4,4 pds.

Reste à savoir si ses (plutôt très) timides progrès en défense sont suffisants pour convaincre un Tom Thibodeau…

Collin Sexton gonfle tout le monde à Cleveland, les Cavaliers devraient se poser des questions