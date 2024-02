Howdy, tout le monde ! Pour ce nouvel épisode de « Moub Deep », on reçoit Hugo Le Vay (Europe 1/L’Analyste) pour tenter de comprendre comment les équipes NBA se construisent, et donc comment les Spurs devraient entourer Victor Wembanyama. À partir des exemples du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander ou de Kevin Durant, celui des Nuggets de Nikola Jokic, des Lakers de LeBron James et d'autres, nous avons tenté d’identifier les tendances communes qui mènent au succès.

« Moub Deep », c’est le podcast de BasketSession qui vous plonge dans l’actualité du basket depuis les États-Unis. Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio (Texas), se penche chaque samedi sur un nouveau sujet — et c'est souvent lié à Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama enfin sacré Rookie du mois