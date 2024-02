Victor Wembanyama a été nommé Rookie du mois pour la première fois depuis son arrivée en NBA. La ligue a annoncé ce jeudi qu’il serait récompensé à l’Ouest, en même temps que Brandon Miller à l’Est.

Cette annonce était attendue pour le rookie des Spurs, qui a connu un mois de janvier exceptionnel. Il a affiché des moyennes impressionnantes de 24 points, 9,6 rebonds, 3,3 passes et 3,3 contres en seulement 26,7 minutes par match. Ces statistiques font de lui le meilleur marqueur, rebondeur et contreur parmi les rookies, malgré son temps de jeu limité par San Antonio.

Après avoir été surpassé une deuxième fois par Chet Holmgren, Wembanyama avait annoncé que « chaque match [serait] un “statement” (une déclaration) à partir de maintenant ». Il a tenu parole, terminant le mois avec 10 rencontres consécutives à au moins 20 points et portant es Spurs à un bilan de 5-11 — contre 5-27 précédemment.

Wembanyama et les Spurs imprévisibles dans la défaite face au Magic

Ainsi, Victor Wembanyama a logiquement surpassé les deux autres nominés, Chet Holmgren et Cam Whitmore. De plus, avec la baisse de performance d’Holmgren, il apparaît plus que jamais comme le favori pour le titre de Rookie de l’année.

Pendant ce temps, dans la Conférence Est, c’est Brandon Miller qui a été nommé Rookie du mois. Le Français Bilal Coulibaly et le tenant du titre, Jaime Jaquez Jr, faisaient également partie des nominés.

[ITW] Bilal Coulibaly : « Il y a toujours un concours avec Wembanyama »