Comment Mark Cuban a réussi à faire venir Luka Doncic à Dallas

Lors de son passage dans le podcast All the Smoke, Mark Cuban est revenu sur le jour où les Mavs ont échangé leur pick avec les Hawks pour pouvoir drafter Luka Doncic en 2018. Si Atlanta s'en est sorti plus que correctement avec Trae Young, ce move a changé la trajectoire des deux franchises et de Dallas en particulier. Cuban a joué un rôle prépondérant dans l'opération, comme il l'a expliqué.

"Quand un gamin de 13 ans joue face à des adultes, tu en entends parler. Puis tu mets ça en doute parce que c'est l'Europe et qu'on ne sait pas vraiment. Puis les scouts te disent qu'un gamin de 16-17 ans joue face à OKC et qu'il joue sans peur. On a commencé à y faire vraiment attention. Nos scouts l'aimaient bien, mais nos gars des stats avancées l'adoraient. Il y avait Deandre Ayton en #1, mais ils nous ont dit que Luka était la seule superstar de cette classe de Draft.

Ce trade... On a essayé plusieurs fois de le faire, mais il ne restait que 15 minutes avant le pick. J'ai pris le téléphone et appelé le propriétaire des Hawks. Je lui ai dit : 'Tu ne vas pas prendre Luka Doncic et tu sais quel gars tu veux, donc faisons un trade, on te donnera un pick. Plutôt que de laisser les General Managers faire les idiots, réglons ça entre nous'. Et donc on l'a fait".

L'interventionnisme de Mark Cuban a payé et pas qu'un peu.

CQFR : Retour gagnant pour Simmons, Doncic toujours en feu