Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 113-92

Clippers @ Cavs : 108-118

Pelicans @ Celtics : 112-118

Jazz @ Nets : 114-147

Suns @ Heat : 118-105

Lakers @ Rockets : 119-135

Kings @ Grizzlies : 103-94

Wolves @ Thunder : 107-101

Wizards @ Spurs : 118-113

Magic @ Mavs : 129-131

Bucks @ Nuggets : 107-113

Sixers @ Blazers : 104-130

Wembanyama bouleversé par la défaite des Spurs face aux Wizards

- Le choc entre leaders de l'Ouest a vu Minnesota dominer OKC au cours d'une partie serrée avec à nouveau un avant-goût de playoffs. Après 24 changements de leadership au tableau d'affichage, une grosse intensité et un finish mieux géré de leur part, ce sont les Wolves qui ont pris le dessus pour de bon dans le money time. Anthony Edwards (27 pts), Karl-Anthony Towns (21 pts, 10 rbds) et Rudy Gobert (12 pts, 17 rbds) ont répondu à Shai Gilgeous-Alexander (37 pts à 10/18) et Jalen Williams (20 pts), un peu délaissés offensivement ces derniers temps par le troisième larron, Chet Holmgren, qui n'a marqué que 4 points.

Minnesota prend du coup seul la tête à l'Ouest, avec un tie-breaker d'avance sur Denver et une longueur sur OKC. La lutte devrait continuer d'être belle au sommet.

- Doc Rivers aurait aimé une autre issue pour sa première sur le banc des Bucks. Milwaukee était en déplacement chez le champion Denver et gâché un bon début de match (+13) en cédant contre les Nuggets d'un excellent Nikola Jokic (25 pts, 16 rbds, 12 asts) et d'un Jamal Murray prolifique (35 pts). La fin de match a été animée, Milwaukee revenant dans le coup, mais un contre d'Aaron Gordon sur Damian Lillard à 25 secondes de la fin a mis un terme au suspense. Giannis Antetokounmpo a fini avec 29 points et 12 rebonds.

- Le retour de Ben Simmons sur les parquets après presque trois mois d'absence a été une belle fête pour les Nets. Brooklyn a explosé Utah au Barclays Center en marquant le plus gros total de points de son histoire dans un match sans prolongation. L'Australien a joué 18 minutes en sortie de banc et n'est pas passé si loin du triple-double (10 pts, 11 asts, 8 rbds), avec un +/- de +27. Mikal Bridges (33 pts) et Cam Thomas (25 pts) se sont chargés du reste pour des Nets qui restaient sur 7 défaites en 8 matches.

- Victor Wembanyama était particulièrement affecté par la défaite des Spurs contre les Wizards cette nuit. Comme vous pouvez le lire dans l'article de notre correspondant Benjamin Moubèche, les Spurs ont gâché une avance de 14 points et se sont éteints dans le 4e quart-temps malgré les 22 points, 11 rebonds, 4 passes et 3 contres du Français. En face, Bilal Coulibaly a fait belle impression et termine avec 13 points à 5/6, mais aussi le meilleur +/- du match (+13). L'ancien coéquipier de "Wemby" aux Mets a d'ailleurs accordé une interview à Benjamin que vous pouvez retrouver ci-dessous.

- Et de 7... Le Heat a perdu pour la 7e fois de suite lors de la réception des Suns. Rien ne va à Miami en ce moment et, à l'exception d'une tentative de comeback dans le 4e quart-temps, les Floridiens n'ont pas vraiment existé face à Phoenix. Kevin Durant (20 pts), Devin Booker (22 pts), Bradley Beal (19 pts) et Eric Gordon (23 pts) ont géré le gros du scoring contre une équipe qui a perdu ses repères défensifs et son efficacité. Terry Rozier, à nouveau titulaire, a marqué 21 points. Miami n'avait jamais connu pareille série de défaites depuis l'arrivée d'Erik Spoelstra.

- Les Lakers ont pris une avoinée à Houston, avec 135 points encaissés et peu de positif à en tirer. Portés par Jalen Green (34 pts, 12 rbds, 7 asts) et Alperen Sengun (31 pts, 12 rbds, 7 asts), auteurs de très gros matches, les Rockets ont montré leur meilleur visage contre des Californiens qui avaient laissé leur énergie et leur souffle à San Francisco, deux joueurs après leur double-prolongation contre les Warriors. LeBron James, Anthony Davis et D'Angelo Russell ont tous les trois inscrit 23 points.

- Les Pelicans ne sont pas passés si loin d'un petit exploit à Boston. NOLA, emmené par la paire Ingram (28 pts) - Zion (26 pts) a compté jusqu'à 17 points d'avance en première mi-temps avant de baisser de pied petit à petit face à la force de frappe des Celtics. Jayson Tatu a ainsi inscrit 12 de ses 26 points dans le 4e quart-temps, remporté 37-25 par les joueurs de Joe Mazzulla, toujours privés de Kristaps Porzingis. Boston restait sur deux défaites à la maison après avoir été à 20-0 au TD Garden.

- Après avoir verrouillé les Suns la veille, Orlando a été trop juste contre Dallas et a plié face au tandem Luka Doncic - Tim Hardaway Jr. Le Slovène a claqué 45 points et 15 passes, aidé par "THJ" (36 pts), alors que le Magic menait à la pause. Les Mavs se sont mis à afficher une adresse irrationnelle (62.3%, meilleure perf de la saison pour eux) et sont sortis vainqueurs d'une fin de partie accrochée. La défense de zone à laquelle les Texans ont recourue leur ont permis de passer un 31-9 qui a changé la dynamique du match.

- Sans Julius Randle et OG Anunoby, les Knicks ont poursuivi leur série de victoires et l'ont porté à 7 de suite. Face aux Hornets, Jalen Brunson (32 pts) a encore été le patron, avec l'aide de Donte DiVincenzo (28 pts). Precious Achiuwa et Josh Hart étaient titulaires pour l'occasion. Du côté des Hornets, Frank Ntilikina (0 pt, 2 rbds) a passé 11 minutes sur le parquet pour sa 4e apparition de la saison, contre l'équipe qui l'a drafté.

- Pour le retour à la compétition d'Evan Mobley, les Cavs ont remporté une belle victoire à domicile contre les Clippers. Il s'agit de leur 10e victoire en 11 matches depuis le 3 janvier. Donovan Mitchell (28 pts, 12 asts), Jarrett Allen (20 pts, 17 rbds, pour un 15e double-double consécutif) et Isaac Okoro (17 pts) ont sonné la charge, Cleveland freinant la tentative de comeback de Los Angeles en fin de partie. Kawhi Leonard a inscrit 30 points.

- Les Kings se sont fait peur pendant un quart-temps contre des Grizzlies un peu plus déplumés chaque soir. Menés 33-18 par Memphis après 12 minutes, les joueurs de Mike Brown ont inversé la tendance en s'appuyant sur la boulimie de Domantas Sabonis (20 pts, 26 rbds, record personnel) et les 23 points de De'Aaron Fox. Sabonis est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à sortir un match avec au moins 20 points, 25 rebonds et 5 passes tout en shootant à au moins 90%. L'autre ? Un certain Wilt Chamberlain, qui y est parvenu à six reprises.

- Sans Joel Embiid, déjà absent dimanche contre Denver, ni Tyrese Maxey, les Sixers ont pris une claque à Portland. Philadelphie a encaissé 130 points et laissé Jerami Grant (27 pts), Malcolm Brogdon (24 pts) et Scoot Henderson (22 pts) offrir une petite fête à leur public. C'est la troisième défaite de suite pour les Sixers. Nicolas Batum était titulaire et a joué 24 minutes pour 3 points, 4 rebonds et 1 passe face à son ancienne équipe.