Comment Trae Young est passé de zéro à héros en 10 minutes

Depuis que Nate McMillan a pris la relève de Lloyd Pierce, Trae Young est en train de grandir. Paradoxalement, on voit beaucoup moins le meneur des Atlanta Hawks claquer des performances statistiques folles. Celles-là mêmes qui lui avaient permis d'être un All-Star dès sa saison sophomore. En revanche, Young apprend de mieux en mieux à être un leader et un joueur sur lequel on peut compter dans les moments chauds.

La nuit dernière, face aux San Antonio Spurs, Trae Young a réussi à surmonter une partie compliquée pour lui et à la transformer en masterclass de ténacité. Alors qu'il n'affichait que 13 points au compteur avec une adresse douteuse, le n°6 de la Draft 2018 a manqué un floater au buzzer qui aurait pu donner la victoire aux Hawks. Un floater qu'il rentre sans doute 9 fois sur 10... Derrière, plutôt que de cogiter, Young s'est fait violence. Atlanta a marqué 23 points sur les deux prolongations cumulées. L'ancien joueur d'Oklahoma est à l'origine de... tous ces points.

Avec 15 points et 4 passes décisives, le meneur de 21 ans a tout fait et a tracté les Hawks jusqu'à la victoire et un bilan à l'équilibre de 24 victoires pour 24 défaites, avec la 6e place de la Conférence Est à la clé.

"J'ai pris ça très personnellement. J'ai le sentiment que j'aurais dû mettre ce floater pour faire gagner le match. C'est comme si j'avais laissé tomber l'équipe sur ce coup-là", a expliqué Young sur ESPN.

Après cet échec, Trae Young a boosté tout le monde et montré qu'il était désormais capable de traverser des hauts et des bas dans un match sans en ressortir avec la tête dans le seau. Nate McMillan n'a pas tari d'éloges au sujet de son joueur après cette belle démonstration.

"Ce que j'ai vu, c'est un gamin en train de grandir. Il a manqué un panier qu'il marque en temps normal et qui nous aurait fait gagner. C'est quelque chose qui peut briser un joueur. Au lieu de ça, il est revenu et il a réussi des actions importantes. Son panier à 3 points dans la deuxième prolongation nous a donné un matelas suffisant. Et surtout, je trouve qu'il a été excellent dans sa gestion du match et de l'équipe".

Il n'y a pas si longtemps, Trae Young était accusé à demi-mots par son coéquipier John Collins de n'en faire qu'à sa tête sans chercher particulièrement à faire briller les autres. Cette période semble révolue et les Hawks, même s'ils sont moins réguliers que lors des premiers jours du règne de McMillan, ne sont plus à prendre à la légère, en partie parce que leur meilleur joueur est en train de mûrir. En ajoutant ce zest d'expérience à sa capacité à prendre feu et à scorer comme très peu d'autres joueurs en NBA, le garçon a de bonnes chances de vite reprendre sa trajectoire vers les sommets.

