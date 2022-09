Convaincantes face au Japon, les Bleues valident leur billet pour les quarts

L'équipe de France a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce lundi. Les Bleues ont dominé le Japon (67-53), leur bête noire lors des derniers Jeux Olympiques, pour s'assurer de sortir de leur poule.

Il y avait forcément de l'appréhension au moment de défier les Japonaises, même si celles-ci n'ont plus leur excellent coach Tom Hovasse (parti coacher les hommes), ni leur meneuse de grande classe Rui Machida, qui a eu besoin de souffler. Indépendamment du niveau moins impressionnant des médaillées d'argent olympiques, il faut salue la très bonne prestation des Tricolores. Pas très rassurantes contre le Canada et le Mali, les filles de Jean-Aimé Toupane ont déployé leurs acquis défensifs pour presque constamment garder la maîtrise du match.

Il y a bien eu ce vilain run (10-0) japonais en fin de première mi-temps pour calmer un peu les ardeurs françaises, mais Gabby Williams (16 points à 8/15), Iliana Rupert (15 pts, 12 rbds) ou Migna Touré (13 pts), excellente par son activité et pour faire mouche à 3 points dans des moments opportuns. Dire que la Montpelliéraine n'était même pas dans la liste initiale et n'a été rappelée qu'après le forfait de Marine Johannès !

Like thread through the eye of a needle 🪡👌#FIBAWWC x @FRABasketball 🇫🇷 pic.twitter.com/ysQFagy0eJ — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 26, 2022

L'énergie en défense et à la création de Sarah Michel (6 passes) et de Marine Fauthoux (10 pts, 8 pds) ont également été déterminantes. Le coach français a continué de réduire sa rotation pour la suite des événements. On n'a ainsi pas ou peu vu Lisa Berkani, Ana Tadic, Kendra Chery ou Helena Ciak.

Dès mardi matin, à 9h30, il faudra remettre le couvert avec un adversaire là aussi bien connu et pas moins redoutable : la Serbie. En fonction des résultats dans le reste du groupe, les Bleues ont des chances de jouer l'une des deux premières places de la poule sur cette rencontre. Rappelons que cela leur garantirait d'éviter Team USA en quarts de finale...

