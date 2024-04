Cooper Flagg brille au Hoop Summit, Nolan Traoré se montre aussi !

Le Nike Hoop Summit, qui oppose chaque années quelques uns des meilleurs talents internationaux U18 et les prospects américains qui s'apprêtent à débarquer en NCAA, a eu lieu cette nuit. La Team américaine l'a emporté 98-75 et les regards étaient forcément tournés vers Cooper Flagg, le futur joueur de Duke annoncé comme un phénomène et un probable 1st pick de la Draft NBA 2025.

L'ailier du Maine n'a pas déçu et s'est montré à son aise, finissant avec 19 points (à 8/11), 11 rebonds, 2 passes et 1 interception en 25 minutes. Il s'agit d'un match d'exhibition, mais ses highlights vous montreront déjà les qualités principales de Flagg.

Coming to Cameron soon. Cooper Flagg is special. 19 pts

8/11 FG

11 rebs pic.twitter.com/KsV9r1NBI7 — Zion O. (@DukeNBA) April 14, 2024

Du côté de la Team World, AJ Dybantsa s'est distingué avec 21 points. S'il est né et a grandi aux Etats-Unis, il représentait ici la Jamaïque et le Congo, pays d'origine de ses parents. Le Français Nolan Traoré, 17 ans, qui finit la saison avec Saint-Quentin, a montré de bonnes choses et inscrit 18 points avec 4 passes à 8/14 en 30 minutes, les observateurs soulignant la maturité de son jeu.

Nolan Traore in the Hoop Summit vs Team USA: - 18 PTS

- 2 REB

- 4 AST

- 1 STL

- 8/14 FG (2/4 3PT) Traore showed major poise & maturity on the court today at just 17, making play after play. Easily the best guard display today. The future is bright for the frenchmen. #NBADraft pic.twitter.com/PXO3Tg9jQg — mohamed (@mcfxz) April 14, 2024

