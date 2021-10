Coup de vieux pour LeBron : il a affronté un ex-coéquipier de son fils

LeBron James n'est pas immortel et viendra un jour où il décidera de ranger ses baskets et de profiter pleinement de sa famille. Heureusement, ce jour n'est pas encore arrivé et la star des Los Angeles Lakers continue son oeuvre pour cette saison 2021-2022. Par contre, il commence à y avoir des signes que le "King" est là depuis vraiment longtemps.

L'un d'entre eux s'est manifesté la nuit dernière, lors de la victoire des Lakers contre les Grizzlies. Du côté de Memphis, se trouvait un certain Ziaire Williams, drafté l'été dernier avec le 10e pick par la franchise du Tennessee. Figurez-vous que le garçon de 20 ans a été un temps coéquipier de Bronny James, le fils de LeBron, au lycée. Quand on commence à affronter des anciens partenaires de jeu de son rejeton, c'est que l'on est vraiment là depuis une éternité.

"J'ai pensé à ça, évidemment, quand j'ai vu qu'il était là. Je suis conscient de tout ce qui se passe sur le terrain. J'ai regardé Ziaire plusieurs fois et intérieurement je secouais la tête. Je me suis souvenu qu'il y a un et demi ou deux ans, il jouait pour gagner un championnat de high school avec mon fils. C'est juste... (rires) une dynamique bizarre pour moi de voir ça, mais je suis évidemment très heureux pour le gamin. C'était un moment fort, assurément", a expliqué LeBron devant la presse.

A 37 ans, LeBron James n'entend pas faiblir et rêve d'une deuxième couronne avec les Lakers malgré une entame un peu poussive après trois matches. On peut supposer qu'il va tenter de prolonger le plaisir en NBA jusqu'à ce que son fils Bronny n'arrive en NBA - s'il y parvient - pour entrer dans l'histoire. Jamais un père et son fils n'ont évolué dans un même match.

