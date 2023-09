Coupe du monde 2023 : le programme des quarts

Les choses sérieuses commencent aujourd'hui à la Coupe du monde 2023, malheureusement sans les Bleus, mais avec des affiches franchement alléchantes. Ce mardi matin (à 10h45), la Lituanie et la Serbie ouvriront le bal pour un premier quart à l'issue incertaine. Ensuite, à 14h40, Team USA tentera de relever la tête face à l'Italie pour montrer que le revers face à la Lituanie n'était qu'un accident.

Les deux autres affiches des quarts auront lieu mercredi avec un Allemagne-Lettonie et l'opposition la plus excitante du tableau entre le Canada et la Slovénie.

Mardi 5 septembre

Lituanie - Serbie à 10h45 (16h45 heure locale)

Italie - Etats-Unis à 14h40 (20h40 heure locale)

Mercredi 6 septembre

Allemagne - Lettonie à 10h45 (16h45 heure locale)

Canada - Slovénie à 14h30 (20h30 heure locale)