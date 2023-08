55 joueurs NBA participent à la Coupe du monde (25 août - 10 septembre) cette année. Un nouveau record, devant lequel tous les pays ne sont pas égaux. Sans surprise, les États-Unis surplombent toutes les autres nations dans ce domaine, dont la France, qui figure dans le top 5. De manière plus étonnante : l’Espagne a envoyé moins de NBAers au Mondial que la Géorgie. Nous avons fait le décompte.

États-Unis : 12

Team USA, c’est la NBA. L’intégralité des hommes de Steve Kerr évolue dans la ligue nord-américaine. Il n’y a donc rien de surprenant à ce qu’ils comptent le plus grand nombre de joueurs NBA dans leurs rangs.

Logiquement, l’équipe des États-Unis est aussi celle qui regroupe le plus de All-Stars. Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr ont déjà reçu cet honneur. Ils peuvent également s’appuyer sur le Défenseur de l’année, Jackson, ainsi que le Rookie of the year, Paolo Banchero.

Les 12 joueurs NBA de Team USA : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr, Cameron Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis et Austin Reaves.

Australie : 9

Si l’Australie fait partie des équipes favorites pour le podium, c’est aussi grâce à son effectif très talentueux. Les « Boomers » recensent le deuxième plus grand nombre de joueurs NBA, devant le Canada, avec une expérience très variable.

L’équipe peut compter sur des vétérans, tels que Patty Mills et Joe Ingles, aussi bien que sur des jeunes comme Josh Giddey et Matisse Thybulle. La sélection australienne ne compte cependant aucun All-Star en son sein. En raison du forfait de Jock Landale, elle ne peut s’appuyer sur aucun pivot issu de la meilleure ligue du monde non plus.

Les 9 joueurs NBA de l’Australie : Xavier Cooks, Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Giddey, Josh Green, Joe Ingles, Patty Mills, Matisse Thybulle, Jack White

Doncic, Edwards, Bogdanovic… 5 joueurs qui vont marquer la Coupe du monde

Canada : 7

Le Canada était assis sur un tas d’or depuis trop longtemps. Grand exportateur de talents pour la grande ligue américaine, il a finalement réussi à faire venir un groupe solide, composé de sept joueurs NBA. Le total aurait pu être plus élevé sans les forfaits de deux champions NBA, Jamal Murray et Andrew Wiggins, qui manquent à l’appel.

Un seul membre de l’équipe a déjà participé au All-Star Game : Shai Gilgeous-Alexander. Mais le mix de jeunes de vétérans qui se présentent à la Coupe du monde semble redoutable. C’est cette accumulation de talents qui fait des rouge et blanc l’un des prétendants au podium.

Les 7 joueurs NBA du Canada : Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynyk, Dwight Powell

Allemagne : 4

Parmi les collectifs les plus solides du Mondial, la Mannschaft peut s’appuyer sur quatre joueurs talentueux qui évoluent aux États-Unis. Dennis Schröder, Daniel Theis et les frères Franz Wagner et Moritz Wagner forment en effet un quatuor redoutable.

France : 3

Dans ce classement, la France n’est pas en reste. Rudy Gobert, triple All-Star et triple Défenseur de l’année, dispose peut-être du plus beau palmarès de la compétition. À ses côtés, Nicolas Batum et Evan Fournier représentent les Frenchies de la NBA.

Malgré les absences de Victor Wembanyama et Frank Ntilikina, les Bleus comptent ainsi le cinquième plus grand nombre de NBAers, à égalité avec la Serbie.

Pourquoi la France doit rêver de l’or à la Coupe du monde

Serbie : 3

Pays de basket, la Serbie est l’une des quelques équipes à avoir envoyé plusieurs joueurs NBA en Asie. Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic et Filip Petrusev… aucune star, Nikola Jokic profitant d’un été de repos bien mérité, mais tout de même trois joueurs attendus au tournant.

Les autres pays :

Géorgie : 2 (Goga Bitadze, Sandro Mamukelashvili)

2 (Goga Bitadze, Sandro Mamukelashvili) République dominicaine : 2 (Karl-Anthony Towns, Lester Quinones)

2 (Karl-Anthony Towns, Lester Quinones) Angola : 1 (Bruno Fernando)

1 (Bruno Fernando) Chine : 1 (Kyle Anderson)

1 (Kyle Anderson) Espagne : 1 (Santi Aldama)

1 (Santi Aldama) Finlande : 1 (Lauri Markkanen)

1 (Lauri Markkanen) Grèce : 1 (Thanasis Antetokounmpo)

1 (Thanasis Antetokounmpo) Italie : 1 (Simone Fontecchio)

1 (Simone Fontecchio) Japon : 1 (Yuta Watanabe)

1 (Yuta Watanabe) Lettonie : 1 (Davis Bertans)

1 (Davis Bertans) Lituanie : 1 (Jonas Valanciunas)

1 (Jonas Valanciunas) Monténégro : 1 (Nikola Vucevic)

1 (Nikola Vucevic) Philippines : 1 (Jordan Clarkson)

1 (Jordan Clarkson) Slovénie : 1 (Luka Doncic)

1 (Luka Doncic) Soudan du Sud : 1 (Carlik Jones)

Podcast : Giannis avertit les Bucks, quelle superstar pour remplacer LeBron aux Lakers ?