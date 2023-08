CQFJ : Team USA, l’Espagne et la Slovénie déroulent

Les résultats du jour en Coupe du monde :

Soudan du Sud - Serbie : 83 - 115

Géorgie - Venezuela : 70 - 59

États-Unis - Jordanie : 110 - 62

Côte d'Ivoire - Brésil : 77 - 89

Slovénie - Cap-Vert : 92 - 77

Chine - Porto Rico : 89 - 107

Grèce - Nouvelle-Zélande : 83 - 74

Iran - Espagne : 65 - 85

Team USA surclasse la Jordanie

Comme attendu, la Jordanie n’a pas fait le poids face à Team USA. L’aisance d’Anthony Edwards, auteur de 22 points (8/16 aux tirs), 8 rebonds et 4 passes en 19 minutes, résume assez bien l’esprit de la rencontre. Les Américains ont dominé leurs adversaires dans tous les domaines statistiques.

Malgré les 20 points (6/16 aux tirs) et 7 rebonds de Rondae Hollis-Jefferson, qui a marqué la compétition par ses performances et son style Kobe-esque, les « Nashama » ont subi l’une des plus grosses défaites de la compétition (110-62). La Jordanie (0-3) pointe donc à la dernière place du groupe C, à l’exact opposé des États-Unis, encore invaincus.

Team USA : une phase de groupes sans faute

L’Espagne déroule jusqu’au bout

La Roja est une valeur sûre, et elle a assuré. 3-0, avec trois grosses claques, la dernière en date face à l’Iran (85-65). 21 points pour Juancho Hernangomez (9/13) aux tirs, suivi par les 16 de son frère Willy (7/12 aux tirs). En dehors d’un premier quart-temps un peu lâche, l’Espagne a maîtrisé la rencontre pour s’adjuger la première place du groupe G et envoyer l’Iran dans les cordes (0-3).

La Slovénie ? Plutôt la Fastvénie !

La Slovénie, elle aussi, termine sur un sans faute (3-0). Après une première mi-temps accrochée, les hommes d’Aleksander Sekulic sont venus à bout du Cap-Vert (92-77). Une victoire logique, qui aboutit sur une première place tout aussi logique dans le groupe F. Luka Doncic a compilé 19 points, 7 rebonds et 9 passes, malgré un flagrant manque d’adresse (5/17 aux tirs, 1/8 à trois points).

Le rêve continue pour la Géorgie

Alors qu’elle dispute la première Coupe du monde de son histoire, la Géorgie avance au deuxième tour. Sa victoire face au Venezuela (70-59), après le succès inaugural contre le Cap-Vert (85-60), porte son bilan à 2-1 et lui permet d’avancer dans la compétition. Tornike Shengelia (25 points à 9/17 aux tirs) a sorti le grand jeu pour provoquer l’exploit. Le spectacle, en revanche, n’était pas tout à fait à la hauteur de ce moment historique…

La Serbie ne laisse aucune chance au Soudan du Sud

Nikola Jovic (25 points à 9/9 aux tirs) et Bogdan Bogdanovic (23 points à 8/13, 9 passes décisives) se sont régalés face au Soudan du Sud. Portée par ses deux leaders au scoring et un jeu collectif toujours aussi létal, la Serbie a éteint les Bright Stars (115-83) et poinçonné son billet pour le deuxième tour. La sélection de Royal Ivey et Luol Deng ne fera pas le cut, doublée par Porto Rico.

Gregg Popovich ne veut pas entendre parler de « champions du monde » en NBA

Porto Rico s’amuse face à la Chine

Toujours dans le groupe B, c’est Porto Rico qui suivra la Serbie au deuxième tour. « Los Doce Magníficos » ont infligé une troisième large défaite de suite à la Chine (107-89), bonne dernière de son groupe. Le tandem formé par Tremont Waters (22 points, 6 passes) et Ismael Romero (18 points, 10 rebonds) a fait des dégâts, au niveau du boxscore et de l’estime :

Le Brésil se qualifie au détriment de la Côte d’Ivoire

Emmenée par un grand Yago Santos (24 points à 8/11 aux tirs et 12 passes), la Seleção est venue à bout de la Côte d’Ivoire (89-77), non sans peine, pour se qualifier au deuxième tour de la Coupe du monde. Après une mi-temps accrochée, les joueurs de Gustavo Conti sont passés à la vitesse supérieure avec un run de 15-4 pour lancer la seconde période. Les Ivoiriens n’ont jamais réussi à revenir à leur hauteur. Troisièmes du Groupe G, ils affronteront la France en matches de classement.

L’équipe de France se fait peur, mais se console face au Liban