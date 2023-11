Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Bucks : 102-108

Hawks @ Celtics : 103-113

Suns @ Knicks : 116-113

Hornets @ Magic : 117-130

Wolves @ Grizzlies : 119-97

Bulls @ Nets : 109-118

Raptors @ Cavs : 102-105

Spurs @ Nuggets : 120-132

Victor Wembanyama marque l’histoire de la NBA, mais perd à nouveau

- Devin Booker (28 pts, 11 asts) a signé le panier de la nuit en NBA. Les grands joueurs savent qu'ils doivent, au moins une fois dans leur carrière, réussir quelque chose de fort au Madison Square Garden. L'arrière des Suns l'a fait en décrochant la victoire contre les Knicks sur un shoot à 1.7 seconde de la fin pour offrir aux Suns une 7e victoire consécutive, le tout sans Kevin Durant, ni Grayson Allen.

DEVIN BOOKER FADEAWAY 3 FOR THE LEAD ‼️ 1.7 seconds remaining Knicks ball... Suns-Knicks | Live on the NBA App

📲 https://t.co/1VIDFw6r0U pic.twitter.com/O77I2jielr — NBA (@NBA) November 27, 2023

- Malgré la défaite contre les Nuggets d'un Nikola Jokic au-dessus du lot (39 pts, 11 rbds, 9 asts), Victor Wembanyama a été bon face à Denver, avec une ligne de stats que seuls quatre joueurs avaient réalisé dans l'histoire de la NBA : 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions, 4 contres et 2 passes, le tout en seulement 25 minutes, ce qui est plus rapide que James Harden, Karl Malone, Hakeem Olajuwon et Robert Parish. Vous pouvez retrouver l'article dédié à cette rencontre et à la performance du prodige français ici, avec la plume de Benjamin Moubèche.

- Pour le premier match de sa carrière face à Portland, Damian Lillard a vécu des hauts et des bas, avec une victoire des Bucks arrachée sur le fil, après avoir compté... 26 points de retard. Milwaukee a été à la masse pendant le plus gros du match, avant de réussir un comeback furieux conclu par un panier de Giannis Antetokounmpo (33 pts, 16 rbds, 6 asts) à 18 secondes de la fin. Damian Lillard (31 pts) a plié l'affaire derrière en réussissant ses quatre lancers dans les 10 dernières secondes.

GIANNIS PUTBACK TO TAKE THE LEAD 🔥 26-PT COMEBACK. pic.twitter.com/PJ8Qgaj6r8 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2023

- Orlando a poursuivi sa superbe série avec une 7e victoire consécutive, cette fois sur le parquet des Hornets. Depuis que l'on a reproché au Magic quelques lacunes offensives, les Floridiens font feu de tout bois et ont passé 130 points à Charlotte avec un trio fort : Cole Anthony (30 pts, dont 17 dans le 4e QT) - Franz Wagner (30 pts à 11/15) - Paolo Banchero (23 pts, 8 asts).

- Si le Magic n'est pas encore en tête de l'Est, c'est parce que Boston a fait le job contre Atlanta. Malgré les absences de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, les Celtics se sont défaits des Hawks grâce à Jayson Tatum (34 pts), Jaylen Brown (21 pts), mais aussi à la capacité des autres soldats de Joe Mazzulla à apporter leur écot. Gagner à Atlanta avec un cinq où figuraient Dalano Banton et Sam Hauser, deux bons role players, mais pas forcément des titulaires en puissance, montre aussi la profondeur de ce groupe. Trae Young, de son côté, a fini avec 33 points et 7 passes.

- Malgré le discours passionné de Marcus Smart pour réveiller tout le monde, les Grizzlies n'ont rien pu faire contre Minnesota. Les Wolves, emmenés par Anthony Edwards (24 pts), n'ont pas eu trop à se décarcasser pour dominer Memphis. Rudy Gobert a apporté 13 points en 25 minutes et Mike Conley s'est distingué avec 18 points et 10 passes. Minnesota devance toujours OKC en tête de la Conférence Ouest.

- Les Nets ont battu le record de paniers à 3 points marqués par une équipe dans un match NBA cette saison lors de leur victoire à domicile face à Chicago. Brooklyn a inscrit 25 paniers primés, dont 12 pour les seuls Lonnie Walker et Royce O'Neal.

- Les Cavs ont résisté au comeback des Raptors dans le money time et à la furia de Dennis Schröder. Cleveland, emmené par Darius Garland (24 pts, 8 asts) et Max Strus, incandescent dans le 3e quart-temps (20 pts dans cette seule période).