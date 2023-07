Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Sixers @ Pelicans : 117-114

Nets @ Cavs : 99-102, après prolongation

Pistons @ Pacers : 100-85

Jazz @ Rockets : 101-115

Thunder @ Spurs : 94-98

Heat @ Blazers : 104-78

Hawks @ Mavs : 80-101

Lakers @ Clippers : 104-103

- Même si Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont été rangés bien au frais pour cette fin de Summer League, le San Antonio-OKC valait le détour pour observer le duel franco-français entre Ousmane Dieng et Sidy Cissoko. Ce sont les Spurs et leur arrière drafté au 2e tour cette année qui se sont imposés de quatre points. Cissoko, titulaire, a sorti un match complet avec 10 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 contres en seulement 24 minutes, confirmant ses bonnes dispositions défensives entrevues depuis le début de cette Summer League.

Dieng a été moins en vue que sur ses dernières sorties mais finit tout de même avec 8 points, 6 passes, 4 rebonds et 1 contre.

Sidy & Ousmane Les deux frenchies étaient opposés cette nuit ⚫️⚪️ Sidy Cissoko : 10 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 BLK

⚡️ Ousmane Dieng : 8 PTS, 4 REB, 6 AST, 1 BLK Victoire Spurs 98-94 #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/nd0HOlPehj — NBA France (@NBAFRANCE) July 17, 2023

- Rayan Rupert était lui aussi titulaire avec Portland, mais le Français n'a pas pu faire grand chose (6 points, 3 rebonds et -22 de +/-) pour empêcher les Blazers de se faire concasser par Miami et son intérieur dominant Orlando Robinson (27 points, 9 rebonds, 6 passes à 10/15).

- Marcus Sasser (rien à voir avec Marlène), le 25e pick de la Draft 2023, a été phénoménal avec les Pistons contre Indiana. L'ancien meneur des Cougars de Houston en NCAA a posé 40 points à 16/25 (5/9 à 3 points) pour guider Detroit vers la victoire. Ausar Thompson n'a pas participé à la rencontre, au même titre, malheureusement, que le Français Malcolm Cazalon.

Marcus Sasser dropped 40 points for the Pistons in Sunday’s Summer League matchup vs. Indiana. ◽️ 40 PTS

◽️ 16-25 FG

◽️ 5-9 3PT 🎥 @NBA | @DetroitPistons pic.twitter.com/GYUlhafhmA — The Athletic (@TheAthletic) July 16, 2023

- Au rayon des grosses perfs individuelles, DJ Steward a inscrit 36 points avec les Sixers. L'ancien Dukie n'est encore jamais apparu en NBA et évoluait dans le championnat canadien cette saison. Les choses vont peut-être changer...

- Emoni Bates (22 pts) et Cleveland se sont défaits des Nets en prolongation. L'ancien phénomène de high school a notamment inscrit ce dunk durant l'overtime.

EMONI BATES THROWS IT DOWN 🔨🔨 Cavs are just 1 point from the target score of 101 on ESPN! pic.twitter.com/i76HPbnLY1 — NBA (@NBA) July 16, 2023

- Cam Whitmore ne s'est pas contenté d'inscrire 25 points, 4 rebonds et 3 passes lors de la victoire des Rockets contre le Jazz. L'ailier rookie est allé jouer un peu au volley sur ce contre magnifique.