Stephen Curry a remporté dimanche l'American Century Championship 2023, un tournoi de golf pour célébrités assez prisé dans le monde des golfeurs non professionnels. Il faut remonter à 2000 pour retrouver la trace d'une victoire d'un athlète en activité et un seul ancien basketteur, Vinny Del Negro, avait déjà gagné le trophée.

Curry ne s'est pas contenté de s'imposer. Il a aussi fait le show grâce à un eagle sur le dernier trou pour arracher la victoire sur un très joli put, après avoir déjà fait le buzz grâce à un trou en un en début de tournoi !

STEPH CURRY WITH THE CLUTCH EAGLE ON THE 18TH HOLE TO WIN THE AMERICAN CENTURY CHAMPIONSHIP

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE!

The first EVER on the 152-yard 7th at the @ACChampionship!

📺: @NBC & @peacock pic.twitter.com/ViCuoOcFPA

