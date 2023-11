CQFR : Giannis et SGA font péter les compteurs

New York Knicks @ Charlotte Hornets : 108-122

Miami Heat @ Chicago Bulls : 97-102

Minnesota Timberwolves @ New Orleans Pelicans : 121-120

Milwaukee Bucks @ Dallas Mavericks : 132-125

Memphis Grizzlies @ San Antonio Spurs : 120-108

Oklahoma City Thunder @ Golden State Warriors : 130-123

- Les Bucks montent en puissance. La franchise du Wisconsin a enchaîné une quatrième victoire de rang en allant gagner à Dallas. Surtout, le duo formé par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard donne l'impression de prendre ses repères. "Je suis de plus en plus à l'aise avec Damian", reconnaissait le Grec, auteur de 40 points à 18 sur 26 aux tirs la nuit dernière. Il a ajouté 15 rebonds et 7 passes décisives. Son coéquipier All-Star a lui aussi fini en double-double (27 points, 12 passes).

Ils ont pris le dessus sur un autre tandem de superstars. Luka Doncic et Kyrie Irving ont marqué respectivement 35 et 39 points. Mais en vain. Les Mavericks menaient de 10 points à 9 minutes de la fin avant de céder. C'est notamment le banc des Bucks qui a fait la différence avec 46 points au total dont 16 pour Pat Connaughton.

- Le retour de Stephen Curry et le réveil d'Andrew Wiggins n'ont rien changé. Les Warriors ont perdu un sixième match de suite en s'inclinant à nouveau contre le Thunder. Mais cette fois-ci après prolongation. Shai Gilgeous-Alexander a porté son équipe en marquant 40 points. Il a ajouté 6 rebonds et 6 passes. Oklahoma City peut remercier un autre joueur. Chet Holmgren. Le rookie a délivré la meilleure performance de sa jeune carrière et il a arraché l'OT à 1,6 seconde du buzzer après un panier crucial de Wiggins.

Holmgren a compilé 36 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 blocks. Curry a marqué 25 points pour Golden State et Wiggins 31. SGA s'est chargé de faire gagner le Thunder en prolongation en inscrivant 10 des 13 points de son équipe en 5 minutes.

- Encore une défaite pour les Spurs. La huitième de suite. L'équipe texane s'est inclinée contre l'autre cancre à l'Ouest, Memphis, et occupe désormais la dernière place de sa Conférence. Victor Wembanyama a compilé 19 points, 13 rebonds et 8 blocks en étant maladroit (6 sur 17). San Antonio a pourtant mené de 19 points... et n'a plus gagné depuis le 2 novembre.

- Les Timberwolves ont rebondi après leur défaite lors du match précédent. Bien que poussés dans leurs derniers retranchements par des Pelicans privés de Zion Williamson, ils l'ont emporté samedi soir après avoir compté jusqu'à 17 points de retard. Karl-Anthony Towns a été le héros du soir. Il a compilé 29 points et 9 passes décisives ainsi que le panier pour la gagne à 5 secondes du buzzer.

Brandon Ingram a eu une opportunité de lui répondre mais il a raté son ultime tentative. L'ailier All-Star a tout de même inscrit 30 points. Rudy Gobert a été très productif pour les Wolves : 17 points, 11 rebonds et 2 interceptions.

- Fin de série pour le Heat. Après 7 victoires consécutives, Miami a perdu contre Chicago. Les Floridiens ont pourtant compté jusqu'à 21 points d'avance dès le début de la partie ! Ils menaient 22-1 dans le premier quart-temps mais ils ont subi le comeback des coéquipiers de DeMar DeRozan (23 points) lors de la suite de la soirée. Alex Caruso a donné le premier avantage du match aux Bulls sur un trois-points à 51 secondes du buzzer final. Il a fini avec 11 points.

Les Bulls ont raté leurs 10 premiers tirs. Tous les titulaires ont inscrit plus de 10 points à l'arrivée. Dont 15 pour Nikola Vucevic et 14 pour Coby White.

- Troisième victoire de suite pour les Knicks, portés par les 32 points de Jalen Brunson à Charlotte. Le meneur en a notamment mis 26 en première mi-temps et son équipe comptait 11 longueurs d'avance à la pause. Donte DiVincenzo a lui carrément battu son record en carrière en inscrivant 25 points pour New York.

LaMelo Ball a enchaîné une nouvelle perf à 30 pions, 34 plus exactement, le tout avec 9 passes décisives. Les Hornets ont perdu mais ils pourront se contenter de la très belle prestation de leur rookie Brandon Miller, auteur de 29 points à 10 sur 15 aux tirs (5 sur 7 à trois-points).