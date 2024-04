CQFR : Luka est terrifiant, Shai est clutch !

Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Nuggets : 101-130

Lakers @ Nets : 116-104

Clippers @ Hornets : 130-118

Sixers @ Raptors : 135-120

Heat @ Wizards : 119-107

Thunder @ Knicks : 113-112

Mavs @ Rockets : 125-107

Bulls @ Wolves : 109-101

Warriors @ Spurs : 117-113

Jazz @ Kings : 106-127

- LeBron James a beau avoir évoqué à nouveau la proximité de sa retraite, le King a claqué 40 points avec 9 (!) paniers à 3 points lors de la victoire des Lakers contre les Hornets. Il s’est fait applaudir par le Barclays Center, qui n’a plus trop l’occasion de s’enthousiasmer depuis quelques semaines déjà.

- Malgré les 32 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres de Victor Wembanyama, les Spurs ont perdu contre les Warriors. Après un mauvais démarrage contre une équipe privée de plusieurs éléments dont Devin Vassell, Golden State a repris le match par le bon bout derrière les 33 points de Stephen Curry.

Et la bonne nouvelle pour les Warriors, c’est que la fabuleuse série des Rockets s’est arrêtée dimanche. Après 11 victoires de suite, Houston est tombé sur un problème nommé Luka Doncic. En terre voisine mais ennemie, le Slovène a roulé sur ses adversaires avec une copie à 47 points, 12 rebonds et 7 passes, aidé par Kyrie Irving (24 pts, 7 asts), pour une 7e victoire de suite. 9 paniers à 3 points pour Luka, record perso égalé. Une première mi-temps démente (32 pts à 12/18, déjà 6 paniers à 3 pts, bref…). Dallas peake au bon moment a même repris la 5e place aux Pelicans, grâce à un meilleur bilan lors de leurs oppositions.

- Les Clippers vont mieux et profitent de l’accalmie de leur calendrier. Ils ont éclaté les Hornets avec un Paul George de gala (41 pts). PG avait fait airball sur son premier tir et s’était mangé un contre peu après, mais est parvenu à vite reprendre ses esprits. C’est la troisième victoire de suite pour L.A. qui a deux victoires d’avance sur Dallas et NOLA.

- Sans Jamal Murray, Denver a mis une avoinée à Cleveland, avec un triple-double de Nikola Jokic (26 pts, 18 rbds, 16 asts), pour talonner OKC, actuel leader de l’Ouest.

- Le Thunder a validé sa première qualification en playoffs depuis 2020 grâce au game winner de Shai Gilgeous-Alexander sur le parquet du Madison Square Garden. Malgré un match plus discret que d’habitude au scoring, Shai a frappé au bon moment sur un jumper à 2 secondes de la fin. Josh Giddey, auteur d’un triple-double (16 pts, 13 rbds, 12 asts) et Jalen Williams (33 pts, 8 asts à 14/18) ont été les autres grands acteurs de ce match. Les Knicks menaient de 10 points au début du 4e quart-temps mais ont été repris et loupent l’occasion de reprendre la 3e place à Cleveland.

- Dans cette course à trois, les Wolves ont lâché du lest en perdant à domicile contre des Bulls très tranchants. C’était le CaruShow, le divin chauve a planté 7 paniers à 3 points (21 pts). Anthony Edwards a perdu beaucoup de ballons (6) et l’absence de KAT s’est cette fois faite sentir.

- Après 3 défaites de suite, les Sixers ont profité de la faiblesse des Raptors pour regagner. Kelly Oubre a fait son meilleur match offensif de la saison (32 pts) et Kyle Lowry a fêté son retour à Toronto avec un double-double (11 pts, 10 asts). Nicolas Batum était en jambes offensivement et a signé 19 points.

- Miami s’est rapproché d’Indiana et peut encore espérer se rapprocher du playin après sa victoire contre Washington avec 27 points de Terry Rozier pour une deuxième victoire consécutive.

- Les Kings ont battu le Jazz pour repasser devant Phoenix.