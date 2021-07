Milwaukee Bucks @ Atlanta Hawks : 118-107

On aura donc bien droit à une affiche complètement inattendue en Finales NBA cette année. Quiconque aurait prédit un Phoenix-Milwaukee au démarrage de la saison serait passé pour un fou. Les Bucks ont pourtant bien validé leur billet cette nuit, 47 ans après leur dernière participation et une défaite face aux Boston Celtics. Kareem Abdul-Jabbar était encore Lew Alcindor et le MVP de la saison régulière avec Milwaukee.

- Malgré l'optimisme ambiant des dernières heures, Giannis Antetokounmpo n'a pas joué, mais ses camarades ont fait le job pour lui offrir une chance de disputer lui aussi ses premières Finales. Son lieutenant préféré, Khris Middleton, s'est chargé d'exécuter la sentence dans ce game 6 à Atlanta.

Middleton a été l'élément déclencheur de l'énorme 3e quart-temps de Milwaukee, qui n'était rentré au vestiaire à la pause qu'avec 4 petits points d'avance. L'ailier All-Star a claqué 23 de ses 32 points dans le 3e quart-temps, avec un run énorme de 16 points consécutifs qui a assommé les Hawks.

Middleton n'était évidemment pas seul. Jrue Holiday (27 pts) et trois autres joueurs à au moins 10 points ont contribué à cette victoire décisive.

Khris, Jrue come up HUGE in Game 6! 🦌 @Khris22m: 32 PTS (23 in 3Q), 7 AST, 3 STL 🦌 @Jrue_Holiday11: 27 PTS, 9 REB, 9 AST, 4 STL, 2 BLK The @Bucks advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1974! #ThatsGame pic.twitter.com/yuqnelZI1j — NBA (@NBA) July 4, 2021

Giannis Antetokounmpo, ça sent très bon pour son retour sur ces Playoffs

- Trae Young était de retour après avoir manqué les deux derniers matches. Malgré sa bonne volonté, le héros d'Atlanta pendant ces playoffs NBA n'a jamais réussi à se mettre en rythme et a fini avec 14 points à 4/17. Personne ne lui en voudra tant il est la principale raison de la présence inespérée des Hawks à ce stade.

- Giannis a quand même eu le droit de toucher le trophée de vainqueur de l'Est, en attendant mieux. On notera sur la photo que le genou gauche, même sous ses bas, a l'air encore pas mal gonflé...

This gotta feel weird as hell for him pic.twitter.com/M2MNtB5ylN — Master (@MasterTes) July 4, 2021

- Une bonne nouvelle pour les Hawks malgré la déception : Cam Reddish continue de prendre confiance et de montrer que le talent qu'on lui prêtait n'était pas usurpé mais simplement freiné par les blessures ou un coach qui l'utilisait moins bien que Nate McMillan. L'ancien compère de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke a inscrit 21 points en sortie de banc à 6/7 à 3 points.

CAM REDDISH GIVING THE HAWKS LIFE. He's 6-7 from 3PT. pic.twitter.com/wUr3EFNfnk — Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2021

- Même PJ Tucker a parfois besoin d'aide pour savoir où on en est niveau chrono.