CQFR : Randle booste les Knicks, Morant en TD

Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Magic : 111-116, après prolongation

Hornets @ Nets : 116-122

Hawks @ Knicks : 89-113

Lakers @ Raptors : 113-126

Wizards @ Bulls : 111-115

Thunder @ Grizzlies : 102-123

Kings @ Bucks : 113-126

Pacers @ Wolves : 115-121

Pistons @ Pelicans : 98-104

Warriors @ Jazz : 123-124

Celtics @ Suns : 125-98

- Trae Young a débarqué au Madison Square Garden avec des chaussures indiquant "King of Broadway", pour rappeler ses exploits passés. Cette nuit, le meneur des Hawks n'a rien pu faire pour contrer l'envie des Knicks de lui faire payer ses taquineries. New York a nettement dominé la rencontre, grâce à un Julius Randle en mode 2021, capable de poser 34 points et 17 rebonds pour tyranniser Atlanta. Lorsqu'il est comme ça, l'intérieur All-Star change les perspectives de son équipe.

Les Hawks ont compris que la soirée allait être longue lorsque Dejounte Murray s'est tordu la cheville au bout de 3 minutes de jeu et n'est pas revenu sur le parquet.

- Le duel entre deux des arrières les plus excitants de la ligue, Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander, a tourné à l'avantage du premier et des Grizzlies. Morant a signé son deuxième triple-double de la saison (26 pts, 13 rbds, 11 pds) et détrône Marc Gasol au plus grand nombre de TD sous le maillot de Memphis avec 7.

C'est le 4e succès de suite pour les Grizzlies.

- Kevin Durant (29 pts) et Kyrie Irving (33 pts) ont été assez solides pour permettre à Brooklyn de prendre le dessus sur Charlotte et conquérir une 5e victoire en 6 matches. Les 12 points de Kyrie dans le 4e quart-temps et l'adresse de Seth Curry (20 pts à 8/11) y sont pour beaucoup.

Du côté des Hornets, Théo Maledon a joué 11 minutes en sortie de banc pour 5 points, 2 passes et 2 rebonds.

- Sans surprise, les Lakers n'ont pas pu faire grand chose à Toronto en l'absence de LeBron James (cheville) et Anthony Davis, fiévreux. Pascal Siakam (25 pts, 10 rbds) et les siens se sont chargés de rappeler que Los Angeles était totalement inoffensif lorsque le tandem n'était pas sur le parquet. Pas de chance pour les Lakers, John Toscano-Anderson semble s'être donné une vilaine entorse de la cheville durant la partie, réduisant les options de rotation de Darvin Ham.

- Orlando a mis fin à sa série de 9 défaites de suite en battant les Clippers en prolongation. La tâche n'était pas évidente puisque les Californiens ont pu faire jouer Kawhi Leonard et Paul George, ce qui n'est pas arrivé fréquemment cette saison. Le Magic s'est accroché et s'en est remis au sang froid de Paolo Banchero durant l'overtime. Le n°1 de la Draft 2022 y a inscrit 10 de ses 23 points du jour, avec 6 lancers réussis dans les 7 dernières secondes du match.

- Les Wolves se sont fait peur, mais ils ont tout de même décroché une victoire importante pour le moral à domicile contre Indiana. Minnesota a dilapidé 23 points d'avance et dû combler 8 points de retard derrière pour finalement s'imposer. D'Angelo Russell a inscrit 15 de ses 28 points dans le 4e quart-temps et le duo Anthony Edwards (26 pts) - Rudy Gobert (16 pts, 20 rbds) a apporté ce qu'il a pu pour résister à Tyrese Haliburton (26 pts, 15 pds) et aux siens.

Ce n'est que la deuxième victoire en six matches pour les Wolves.

- Les Pelicans ont réussi à prendre le dessus sur des Pistons à nouveau vaillants. Zion Williamson (29 pts) était un adversaire un peu trop rude pour Detroit, le All-Star guidant les Pelicans vers une cinquième victoire consécutive. Killian Hayes a été à nouveau très intéressant et a fini en double-double avec 17 points, 12 passes, 6 rebonds et 2 interceptions.

- Les Warriors avaient décidé de sacrifier ce match à Utah en laissant Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins au repos. Ils ne sont pas passés si loin de l'emporter et il a fallu un petit miracle pour que le Jazz arrache la victoire. Sur une interception de Nickeil Alexander-Walker, Simone Fontecchio est allé dunker avec 1.4 seconde à jouer pour offrir la victoire à son équipe.

JAZZ FOR THE WIN 🔥 pic.twitter.com/UH9iqhetaR — NBA TV (@NBATV) December 8, 2022

Sinon, ça a chauffé entre Jonathan Kuminga et Jordan Clarkson.

Things got heated between Kuminga and Clarkson 👀 pic.twitter.com/96TDlq4P6g — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 8, 2022

- Nouvelle grosse performance de Giannis Antetokounmpo, auteur de 35 points, 6 rebonds et 7 passes lors de la victoire des Bucks contre les Kings. Son huitième match consécutif à 30 points ou plus.

Giannis Antetokounmpo est monstrueux depuis le coup de l’échelle

- Les stars des Bulls se sont enfin décidées à briller en même temps. DeMar DeRozan (27), Zach LaVine (25) et Nikola Vucevic (25) ont compilé 77 points pour mener Chicago à la victoire contre Washington. DeRozan a notamment inscrit 15 de ses 27 points dans le money time, moment où les taureaux ont repris le dessus sur les Wizards. En plus de concéder une nouvelle défaite, la franchise de D.C. a aussi enregistré la blessure à la cheville de Bradley Beal.

- Très gros carton des Celtics sur le parquet des Suns. Le choc entre les premiers de chaque Conférence a largement tourné à l'avantage de Boston, vainqueur sans forcer en dominant dès les premières minutes de jeu. Jayson Tatum (25 points) et ses coéquipiers menaient déjà de 27 points à la pause et ils ont déroulé ensuite pour décrocher leur 21e succès de la saison (en 26 rencontres).

Chris Paul est revenu après avoir manqué les 14 derniers matches en raison d'une blessure au talon. Hors de rythme, il n'a pas pu faire grand-chose. 4 points et 4 passes et une bonne gifle infligée aux Suns.