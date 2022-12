Giannis Antetokounmpo est monstrueux depuis le coup de l’échelle

Les Philadelphia Sixers et surtout Montrezl Harrell s’en sont pris au mauvais compétiteur. L’intérieur remplaçant avait provoqué Giannis Antetokounmpo en lui piquant le ballon et en essayant de l’empêcher de s’entraîneur aux lancers-francs après une défaite des Milwaukee Bucks en Pennsylvanie. Le personnel de la salle, qui par coutume laisse toujours les joueurs tirer après les matches, quel que soit l’équipe qui reçoit, avait aussi perturbé la séance de la superstar. Au point de faire craquer le Grec, coupable d’avoir fait tomber une échelle en la dégageant du parquet.

Giannis veut shooter après le match, s’embrouille avec Harrell et balance une échelle…

L’incident est passé. Tant mieux. Mais depuis, le double-MVP affiche un niveau de jeu stratosphérique. Les Sacramento Kings peuvent témoigner. Ils ont été percuté de plein fouet par le train Antetokounmpo la nuit dernière : 35 points, 12 sur 19 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes. Avec la victoire en prime.

C’est le huitième match consécutif à 30 points ou plus pour Giannis Antetokounmpo. C’est simple, il n’est plus descendu sous cette barre des 30 unités depuis cette affaire à Philly. Il fait carton sur carton et ses adversaires en font les frais. Il compile donc 36 points à 60% aux tirs, 10 rebonds et 6 passes sur les huit rencontres en question. Avec six victoires à la clé pour les Bucks. Il valait mieux ne pas énerver le patron.