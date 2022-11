Giannis veut shooter après le match, s’embrouille avec Harrell et balance une échelle…

UPDATE : Il faut remonter quelques minutes plus tôt pour mieux comprendre l'incident. Au début, personne n'est venu déranger Giannis pendant sa séance. Ce sont Montrezl Harrell et l'assistant Jason Love qui sont venus lui prendre l'un des ballons avec lequel il shootait et lui intimer l'ordre de quitter le terrain. Après avoir échangé quelques mots, Giannis a insisté pour continuer et c'est là que "l'incident de l'échelle" est survenu.

Video of Montrezl Harrell taking the ball away while Giannis Antetokounmpo was shooting free throws after the game: 🎥 Mahktar Ndiaye & @joevardon pic.twitter.com/6jACYFTee4 — The Athletic (@TheAthletic) November 19, 2022

08h13 : Giannis Antetokounmpo est ressorti du match contre Philadelphie totalement excédé. D'abord par lui-même, puisqu'il est totalement passé à côté de son match sur la ligne des lancers avec un alarmant 4/15. Histoire de tout de suite tenter de chasser cette lacune, le Greek Freak a voulu rester sur le parquet des Sixers après la rencontre pour travailler cet aspect en particulier.

Le problème, c'est que les employés du Wells Fargo Center avaient apparemment des consignes et du boulot. Alors qu'une échelle lui gênait la vue et malgré les injonctions desdits employés, Giannis a insisté, s'est fâché et a envoyé valser l'échelle au sol. Les images ont été filmées depuis les tribunes et il faut reconnaître qu'elles ne le mettent pas en valeur...

Giannis throwing down the ladder and disrespecting the employees of ⁦@WellsFargoCtr⁩ after losing to the ⁦@sixers⁩. pic.twitter.com/DBrRu1nq7K — Dennis Moore (@dem389) November 19, 2022

On disait justement hier dans la MVP Race que Giannis Antetokounmpo était la superstar la plus humble et sympathique de toute la NBA. On peut comprendre sa frustration en tant que compétiteur, mais on espère qu'il s'excusera rapidement ou donnera une explication sur son emportement avec des arguments un peu plus solides que "j'avais juste envie de shooter".

En tout cas, sa séance de lancers n'a pas forcément dû l'aider à reprendre confiance, puisque sur des images qui ont suivi ce coup de chaud, on le voit manquer ses quatre premières tentatives.

