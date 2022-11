Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Wizards : 106-107, après prolongation

Hornets @ Cavs : 122-132, après deux prolongations

Bucks @ Sixers : 102-110

Magic @ Bulls : 108-107

Pacers @ Rockets : 99-91

Thunder @ Grizzlies : 110-121

Nuggets @ Mavs : 99-127

Celtics @ Pelicans : 117-109

Suns @ Jazz : 133-134

Knicks @ Warriors : 101-111

Pistons @ Lakers : 121-128

MVP Race-Vol. 1 : Après un mois, qui fait la course en tête ?

---

- Giannis Antetokounmpo a attendu qu'on le mette en tête de la MVP Race pour être décevant dans un match important ET en ressortir moins sympathique. Les Bucks ont été battus par les Sixers dans un choc de l'Est et Giannis a manqué... 11 lancers francs sur 15. Un facteur décisif quand on perd un match de 8 points. Milwaukee a compté jusqu'à 13 points d'avance avant de s'écrouler et de laisser Joel Embiid faire le show et confirmer sa forme phénoménale.

Le Camerounais, qui sortait d'un match mythique à 59 points, a réussi à compiler 32 points, 11 rebonds et 8 passes, avec une deuxième mi-temps dominante. Il fallait bien ça pour Philly, puisque Tyrese Maxey est sorti sur blessure avant la mi-temps après un souci au pied.

Deux séquences ont marqué les esprits. L'une pendant la rencontre, l'autre après. La première, c'est cette faute flagrante d'Embiid sur Giannis, sifflée en flagrante 1 alors qu'elle était quand même assez fourbe et dangereuse.

Joel Embiid was called for a flagrant foul after this hit on Giannis 👀 pic.twitter.com/o4ACRAb1ch — Action Network (@ActionNetworkHQ) November 19, 2022

La seconde, c'est l'énervement de Giannis Antetokounmpo après le match, alors qu'il voulait tirer des lancers pour évacuer son fiasco. Le Greek Freak a perdu patience contre des employés de la salle des Sixers et, de colère, a balancé l'échelle qui le dérangeait près du panier.

Giannis throwing down the ladder and disrespecting the employees of ⁦@WellsFargoCtr⁩ after losing to the ⁦@sixers⁩. pic.twitter.com/DBrRu1nq7K — Dennis Moore (@dem389) November 19, 2022

Connaissant Giannis, il devrait présenter ses excuses dans les heures qui viennent et s'éviter un rarissime bad buzz dans sa carrière en NBA.

Suggs assassine les Bulls en crise

- En ce moment, ça ne veut vraiment pas pour les Bulls... Chicago a perdu un match plus qu'à sa portée à domicile face à Orlando. Nikola Vucevic a manqué deux lancers dans le money time qui auraient pu donner une avance définitive à son équipe. Derrière, Jalen Suggs, décidément séduisant quand il parvient à éviter les blessures, a rentré un shoot à 3 points magnifique pour la gagne à 4 secondes de la fin.

Jalen Suggs steps up in the clutch and wins it for the @OrlandoMagic! pic.twitter.com/29KQjlHgsI — NBA (@NBA) November 19, 2022

Ce n'est même pas spécialement un hold-up, puisque le Magic menait de 19 points dans le 3e quart-temps avant d'être rejoint.

On va commencer à se demander si Chicago ne devrait pas changer de braquet et songer à un trade pour être compétitif, que ce soit pour remonter au classement ou pour participer à la Wembanyama Race...

Implacables Celtics

- Boston est en train de creuser l'écart en tête de la Conférence Est. Les Celtics ont conquis une 9e victoire d'affilée cette nuit à New Orleans. Les Pelicans, privés de Zion Williamson, ont sereinement mené leur barque en s'appuyant sur Jaylen Brown (27 pts, 10 rbds), Derrick White (26 pts) et Jayson Tatum (19 pts, 10 pds).

Markkanen éclipse le carton de Booker

- Vous pensiez que le Jazz était totalement rentré dans le rang et ne serait plus capable d'accrocher des grosses équipes ? Raté. Lauri Markkanen et les siens ont fait tomber Phoenix, avec un récital de la part du Finlandais dans une partie où la défense n'était qu'un concept très vague.

Markkanen a battu son record en carrière (38 pts à 15/18) en étant décisif avec un shoot improbable à 38 secondes de la fin. Il fallait au moins ça pour éclipser le show Devin Booker. L'arrière des Suns a claqué un match à 49 points, 10 passes et 8 rebonds, et semblait parti pour s'approcher de son record en NBA (70 pts), mais il s'est contenté de quatre petits points dans l'ultime période.

Quand Chris Paul n'est pas là, Phoenix est un peu moins sérieux en défense et ça s'est vu cette nuit.

Lauri Markkanen dropped 38 PTS (20 PTS in 2nd half) in the @utahjazz victory, logging his 4th 30+ point game of the season. #TakeNote 🎷 @MarkkanenLauri: 38 PTS, 6 REB pic.twitter.com/dj04hdGOsV — NBA (@NBA) November 19, 2022

1 word to describe Devin Booker tonight: UNSTOPPABLE 🔥 @DevinBook: 49 PTS, 8 REB, 10 AST 🔥 pic.twitter.com/wJnfI3kHOB — NBA (@NBA) November 19, 2022

Le 50e triple-double de Doncic

- Si Dallas avait perdu face à Denver alors que Nikola Jokic et Jamal Murray étaient au repos, il aurait fallu se poser des questions. Les Mavs n'ont pas pris le match à la légère, à commencer par Luka Doncic. Le Slovène a enregistré le 50e triple-double de sa carrière en NBA en compilant 33 points, 12 rebonds et 11 passes, pour mener son équipe vers un succès facile.

Frank Ntilikina a joué 8 minutes pour 2 points et 2 passes.

- Cleveland avait vraiment besoin de regagner un match après 5 défaites de suite. Les Cavs l'ont fait face à Charlotte, en jouant deux prolongations. Les hommes de JB Bickerstaff se sont écroulés dans le 4e quart-temps alors qu'ils avaient le match en main et ont dilapidé 10 points d'avance en... 1 minute ! Les Hornets ont claqué 4 tirs à 3 points en 44 secondes pour une remontée express.

Heureusement pour eux, Darius Garland (41 pts) et Donovan Mitchell (34 pts) ont retrouvé leurs esprits pour éviter une embarrassante défaite à la maison.

Anthony Davis roule sur Detroit, Killian Hayes se montre

- Même avec 4 jours de repos, LeBron James n'a pas pris part au match des Lakers à domicile contre Detroit. Heureusement, Los Angeles n'a pas eu besoin du King pour dominer les Pistons, puisqu'Anthony Davis avait décidé de rouler sur tout ce qui bouge. "AD", qui a fini avec 38 points, 16 rebonds et 4 contres, a appuyé sur l'accélérateur dans le 4e quart-temps.

Killian Hayes, à nouveau titulaire en l'absence de Cade Cunningham, a fait bonne impression avec 18 points, 9 passes, 1 interception et 1 contre à 50% au shoot.

🔥 @AntDavis23 dominated in the @Lakers victory, putting up a season-high 38 PTS! 38 PTS | 16 REB | 4 BLK pic.twitter.com/ZyQ4x1N1Dh — NBA (@NBA) November 19, 2022

Mais aussi...

- Les Wizards ont dû passer par une prolongation pour venir à bout de Miami, qui a pourtant joué sans Jimmy Butler, ni Bam Adebayo. Bradley Beal (27 pts) et Kristaps Porzingis (20 pts, 17 rbds) ont été les plus productifs, dans cette partie où l'overtime (3-2 !) a été l'un des plus tristes et maladroits depuis bien longtemps. Kyle Kuzma, qui avait déjà égalisé à 3 points en fin de 4e quart-temps, a inscrit le lancer de la gagne à... 2:38 de la fin de la prolongation.

Point positif pour le Heat : Kyle Lowry est en jambes et a fini en triple-double (24 points, 15 passes, 10 rebonds).

- Les Pacers ont vécu un début de match cauchemardesque contre Houston en accusant rapidement 19 points de retard, mais se sont progressivement repris pour finalement s'imposer sur le parquet des Rockets. Tyrese Haliburton (19 pts), Myles Turner (17 pts) et Jalen Smith (10 pts, 18 rbds, 4 pds, 3 blks) ont fini par faire le job, sans Rick Carlisle, expulsé en première mi-temps, pour les recadrer.

- On attendait le duel entre Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander cette nuit. Disons qu'il n'a pas complètement tenu ses promesses. Memphis a gagné, mais comme souvent quand Morant croise le chemin de Lu Dort, son adresse s'en ressent (19 pts à 5/20). Le meneur des Grizzlies a tout de même vu son équipe l'emporter, notamment grâce au très bon match de Jaren Jackson Jr (25 pts, 12 rbds, 3 blks), déjà sur le chemin de la forme. "SGA" a été moins saignant que d'ordinaire, limité à 15 points à 6/18.

A noter que Ja Morant est sorti en fin de match après s'être tordu la cheville, sans que l'on ait eu de précisions sur la gravité de la blessure.

- Les Warriors se sont réunis entre joueurs quelques heures avant la réception des Knicks pour mettre leurs problèmes sur la table. La méthode a l'air d'avoir au moins un peu fonctionné, puisque Golden State a battu New York, qui restait sur deux victoires. Avant de s'enflammer, il faudra gagner un match à l'extérieur prochainement... En attendant, Klay Thompson a montré des signes encourageants avec 20 points inscrits dont 4 paniers à 3 points pour épauler Stephen Curry (24 pts, 10 pds, 6 rbds).

Evan Fournier est le seul joueur présent sur la feuille de match pour les Knicks à ne pas être entré en jeu une seule seconde...