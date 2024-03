Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Clippers : 124-117

Pelicans @ Hawks : 116-103

Wizards @ Heat : 110-108

Pacers @ Magic : 111-97

Rockets @ Kings : 112-104

Sixers @ Knicks : 79-73

Nets @ Cavs : 120-101

Grizzlies @ Thunder : 93-124

Wolves @ Lakers : 109-120

Le classement

- Le Thunder serait-il en train de filer vers le trône de l'Ouest en saison régulière ? OKC a passé un très bon dimanche, avec une victoire logique contre Memphis à domicile sans trembler une seconde. Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 23 points en trois quart-temps avant de se reposer et de suivre la défaite de Minnesota sur le parquet des Lakers.

Les Wolves ont pris du retard sur OKC en s'inclinant à Los Angeles, la faute à un Anthony Davis sur une autre planète. A la veille de son 31e anniversaire, "AD" a fait payer à Minnesota l'absence de Rudy Gobert, en compilant 27 points, 25 rebonds, 7 interceptions, 5 passes et 3 contres. C'est lui qui a initié le run de 21-4 qui a permis aux Lakers de reprendre le contrôle dans le 4e quart-temps et de valider une 12e victoire en 17 matches. LeBron James a été lui aussi précieux, avec ses 29 points, 9 passes et 8 rebonds.

Anthony Davis with a SPECIAL performance tonight in LA 👏 🔥 27 PTS

🔥 25 REB

🔥 7 STL

🔥 5 AST

🔥 3 BLK The first player ever with 25+ PTS, 25+ REB and 5+ STL in a game. pic.twitter.com/IXx1RhEWWJ — NBA (@NBA) March 11, 2024

- A l'Ouest toujours, les Clippers, privés de Kawhi Leonard et Paul George - tiens, un vieux souvenir d'une désagréable habitude - n'ont pas saisi l'opportunité de se rapprocher des Wolves. Les Californiens ont été impuissants contre Milwaukee en deuxième mi-temps. Damian Lillard a inscrit 16 de ses 35 points dans le 4e quart-temps, en tandem avec Giannis Antetokounmpo (34 pts, 10 asts, 7 rbds). C'est la deuxième fois seulement depuis 1989 que des coéquipiers signent un match à au moins 30 points et 10 passes en même temps.

- Les Bucks ont eux aussi passé un bon dimanche, puisqu'ils ont ensuite vu Cleveland chuter étonnamment à domicile contre Brooklyn. On disait les Nets en roue libre, mais ils se sont montrés suffisamment concernés pour profiter des absences en pagaille chez les Cavs. Sans Donovan Mitchell, blessés depuis 6 matches, Evan Mobley, Max Strus et Dean Wade, la franchise de l'Ohio a baissé pavillon après le repos. Cam Thomas (29 pts en 31 min) et Mikal Bridges (25 pts) ont permis à leur équipe de prendre une petite revanche par rapport au Paris Game. Cleveland est du coup à un match derrière Milwaukee dans cette lutte pour la 2e place à l'Est qui semble devoir tourner en faveur des Bucks.

- Après avoir mis fin à leur longue série de défaites, les Wizards ont signé leur première victoire à l'extérieur depuis le mois de janvier. Washington a surpris Miami, notamment grâce aux 32 points de Kyle Kuzma et aux paniers primés de Tyus Jones, Deni Avdija et Kuzma lui-même pour aborder le money time avec 10 points d'avance. A nouveau titulaire, Bilal Coulibaly a été bon et termine avec 11 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, avec un joli +17, meilleur différentiel du match. Malgré une douleur à la cheville, le Français a été impactant, notamment par sa bonne défense sur Duncan Robinson dans les derniers instants, pour empêcher le shooteur du Heat d'envoyer le match en prolongation.

- Il y a quelques mois, Joel Embiid marquait 70 points dans un match NBA. Cette nuit, son équipe en a marqué à peine plus... en tout. Et pourtant, les Sixers se sont imposés au Madison Square Garden, dans ce qui est le match avec le plus faible au scoring de toute la saison, avec un 79-73 assez improbable en 2024. Entre deux équipes gênées par les blessures et en manque d'adresse (38% pour Philadelphie, 32% pour New York), c'est la moins fracassée des deux qui s'est imposée. Le premier quart-temps, achevé sur un 15-15, a donné le ton...

- Les Knicks ont de la chance : Orlando n'a pas profité de l'aubaine et a perdu à domicile contre Indiana. Les Pacers ont fait un match de bonne facture pour revenir à une victoire des Floridiens à l'Est, emmenés par Tyrese Haliburton et Pascal Siakam (20 pts chacun) et bonifiés par l'impact en sortie de banc de TJ McConnell et Obi Toppin (17 pts tous les deux). Quand Indiana maintient un adversaire sous les 100 points, c'est que la soirée va normalement être bonne.

- Les Rockets ont remporté une victoire amère à Sacramento. Juste avant de pouvoir célébrer une belle victoire à l'extérieur, grâce notamment à Fred VanVleet (22 pts) et Jalen Green (19 pts), les Texans ont perdu Alperen Sengun sur blessure. Le Turc s'est sérieusement fait mal à la cheville et au genou en contestant une attaque de Domantas Sabonis, et a été contraint de quitter le parquet sur un fauteuil.

Oh no prayers up to Sengun pic.twitter.com/IAhRt0ANay — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) March 11, 2024

- New Orleans a enregistré une 4e victoire consécutive et complété un road trip de 3 matches avec brio en l'emportant à Atlanta. Les Pelicans se sont appuyés sur le bon match de Zion Williamson (27 pts, 7 asts, 6 rbds) et le mordant de Trey Murphy III (28 pts) en sortie de banc. Les Hawks restaient sur trois victoires de suite. NOLA est 5e à l'Ouest, à deux victoires derrière les Clippers et avec un petit matelas de deux succès d'avance sur Phoenix.