Top 10 : les meilleurs shooteurs all-time

La NBA a changé depuis quelques années et on entend souvent dire que "tout le monde sait shooter" ou que "tout le monde DOIT savoir shooter" aujourd'hui, du meneur de jeu au pivot, pour coller avec les exigences de la ligue d'aujourd'hui, dans ce jeu rapide et à la géométrie élargie. Voilà qui nous a poussé à nous demander qui étaient les meilleurs shooteurs de l'histoire, indifféremment du nombre de paniers à 3 points qu'ils ont marqué en carrière, puisque les époques et contextes ne sont pas les mêmes pour tous.

10- Chris Mullin

Le premier membre de la Dream Team - et pas le dernier - de cette prestigieuse liste. Avec les Warriors, notamment au sein du trio Run TMC, Mullin était un formidable artilleur, passé de spot-up shooter à ailier de référence, tireur varié à 3 points et métronome sur la ligne. Mullin, qui compensait son manque de vitesse par un coup d’oeil et une coordination oeil-main phénoménale, est petit à petit monté en puissance dans sa carrière pour atteindre des pourcentages d’adresse vertigineux et faire réfléchir l’adversaire à deux fois avant que celui-ci ne le laisse libre de ses mouvements. Tout ça, le natif de Brooklyn l'a fait en étant alcoolique pendant une partie de sa carrière, sans jamais se départir du côté divertissant et efficace de son jeu.

Chris Mullin, l'histoire d'un addict devenu membre de la Dream Team

9- Damian Lillard

Peut-être le joueur qui se rapproche le plus de Stephen Curry en termes de capacité à planter de très, très loin, d’adresse en sortie de dribble, de vitesse d’exécution du geste, etc. Son 89% aux lancers tend à démontrer que malgré des pourcentages aux tirs moins impressionnants que d’autres joueurs de ce top, Damian Lillard reste un shooteur pur.

Ce qu’il a en plus, au-delà de son range illimité, c’est le facteur clutch. S’il fallait classer ces 10 snipers autrement, en prenant en compte juste la capacité à mettre un seul tir pour la gagne, Lillard figurerait sans doute beaucoup plus haut. Même si c’est un « mauvais tir. »

8- Dirk Nowitzki

Les choses changeront peut-être dans peu temps, vu l’arrivage de mutants que l’on constate en NBA depuis quelques années, mais à l’heure de ces lignes, et quoi que pense Karl-Anthony Towns, Dirk Nowitzki est toujours le meilleur big man shooteur de l’histoire de la NBA. On le dit moins souvent, mais l’Allemand a lui aussi contribué à révolutionner le jeu et à modifier la géométrie du terrain.

Et puisqu’on parle de shoot, son one-leg fadeaway est l’un des tirs les plus impossibles à défendre de l’histoire. On parle aussi d’un type de 2m10 capable de finir une saison dans le club des 50-40-90, en compagnie de joueurs nettement plus petits et taillés sur mesure pour être adroits. Danke schön pour les travaux, Wunderkind.

Shaï Mamou

7- Kevin Durant

Ce n’est pas nécessairement le premier joueur qui vient en tête en parlant des meilleurs shooteurs parce qu’il est tellement plus que ça… et en même temps, ce qui fait sa force, c’est justement son bras. Son coup de poignet. Son jump shot. L’un des plus fluides et les plus purs de l’Histoire. Pas pour sa technique mais surtout pour son exécution.

Des fois, c’est comme si Kevin Durant ne voyait que le cercle et rien d’autre. Du moins pas ses adversaires. Il peut y avoir un ou deux types devant lui, ça ne change rien. Tant qu’il voit le cercle, ça se joue entre eux. Son tir est impossible à contrer ou presque. Parce que le garçon est très long et il libère la balle dans les cieux.

KD est l’un des meilleurs attaquants de l’Histoire du basket. Peut-être même le meilleur scoreur, même si les chiffres (liées aux blessures, à certains choix, etc.) ne vont pas dans le même sens. Et ça, c’est d’abord parce qu’il a une capacité inouïe à mettre ce put*** de ballon dans le panier.

6- Steve Nash

On parlait du club des 50-40-90 un peu plus tôt avec Dirk Nowitzki. Son très bon ami Steve Nash en est quasiment le président à vie, lui qui a produit 4 saisons avec ce pourcentage dans les années 2000, et en a manqué une de cet acabit pour… 0.01% sur la ligne. En matière de shooting pur, le Canadien est assurément l’un des plus polyvalents, avec une variété d’angles, de situations et de création qui défit l’entendement.

Dans le système survitaminé et effréné de Mike D’Antoni, Steve Nash a trouvé le moyen d’être une gachette d’élite comme quasiment personne auparavant au niveau de la vitesse pour dégainer et de la pureté des banderilles qu’il envoyait soir après soir lorsqu’il portait le maillot des Suns. Si certains pensent qu’il n’aurait pas dû être élu deux fois MVP, on espère au moins qu’ils auront l’honnêteté de reconnaître qu’il est indiscutable dans ce top 10 des meilleurs shooteurs.

Shaï Mamou

5- Reggie Miller

C’est presque dérangeant de mettre Reggie Miller aussi bas, lui qui était encore le n°1 quasi incontesté dans l’esprit du grand public il y a 20 ans, grâce à son record de paniers à 3 points en carrière et ses feux d’artifice marquants, notamment contre les Knicks. On ne peut que saliver à l’idée d’un Miller en 2024, avec le feu vert pour envoyer 10 banderilles par match, plutôt que 4.7, et il est certain qu’il pâtit un peu du fait d’avoir joué dans les années 90 et 2000 plutôt qu’aujourd’hui où tout le monde est autorisé à artiller à tout va.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Même s’il a reculé dans la hiérarchie, le légendaire joueur des Pacers est toujours un modèle pour beaucoup de NBAers actuels en matière de tir. Reggie a 10 saisons dans la ligue avec au moins 40% à 3 points, le tout avec un degré de difficulté particulièrement élevé puisqu’il était la superstar de son équipe, était capable de scorer de bien d’autres manières, et donc surveillé comme le lait sur le feu. Quiconque a 30 ans ou plus aujourd’hui ne peut pas sortir Reggie Miller d’un top 5 des meilleurs shooteurs all-time. Et comme on est entre personnes un peu chevronnées ici…

Shaï Mamou

4- Larry Bird

Classer Larry Legend n’est pas simple, tant il faut se projeter et faire un peu preuve d’imagination pour pouvoir le comparer à des joueurs plus contemporains. Sur le strict acte du shoot, Bird est un monstre absolu, un multiple vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game dans la catégorie “avec une main dans le short” et une merveille à observer, même 35 ans après ses plus beaux exploits en la matière. Le petit souci, qui nous empêche de le mettre plus haut, c’est l’époque à laquelle il a évolué. Durant ses années en NBA, le “Hick from French Lick” prenait moins de deux tirs primés par match, ce qui est évidemment la plus faible moyenne de tous les membres de cette liste. Ce n’est bien entendu pas parce qu’il n’était pas capable de le faire, mais parce que le basket de l’époque dictait cette tendance. On peut être à peu près certains que si Larry Bird avait joué en 2024, il se serait adapté aux moeurs et aurait été, là aussi, un tireur d’exception, avec plus de volume, mais pas moins de précision (40% en carrière).

Shaï Mamou

3- Klay Thompson

Comment passer à côté de celui qui détient le record du nombre de trois-points inscrits sur un match ? 14, plus précisément. Un de plus que son coéquipier Stephen Curry. L’autre « Splash Bro » est moins populaire que le double-MVP mais il est parfois considéré comme un meilleur « pur shooteur », même si ce n’est sans doute pas tout à fait vrai. Peut-être que ça vient du fait que sa mécanique de tir est quasiment parfaite au niveau des fondamentaux. Au final, les deux collègues ont juste des caractéristiques différentes avec une passion commune : foutre le feu en dégainant derrière l’arc.

Klay Thompson est même l’un des plus dangereux pyromane de la NBA. Il y en a peu comme lui, même dans cette ligue. Surtout avant ses blessures bien entendu. En fait, quand l’arrière All-Star des Warriors se met en rythme, le cercle devient gigantesque à ses yeux. Comme s’il ne pouvait plus rien rater. Ça donne un quart-temps à 37 points en 2015 ou 60 et quelques pions en 11 dribbles. Le prototype du shooteur qui cavale, prend un écran, sort et arrose. Le shooteur qu’on aime.

Antoine Pimmel

2- Ray Allen

Il a inscrit le panier à trois-points le plus iconique de l’Histoire du basket lors du Game 6 des finales NBA 2013. Ou peut-être le plus important. Un moment légendaire, sans aucun doute. Sans ça, Miami aurait perdu contre San Antonio. Qui sait ce qu’il en serait devenu du « Big 3 » du Heat ? De la legacy de LeBron James ? Ray Allen a sauvé le King d’une troisième défaite en quatre finales.

Au-delà du contexte, le tir en lui-même est fou. Extrêmement dur. En suspension. Ça demande un gainage massif, une coordination impeccable et un sens du timing exceptionnel. Les superlatifs ne sont pas de trop. Ils définissent Allen en tant que shooteur. Un homme avec une gestuelle un peu particulière, parce qu’en deux temps, mais qui compense avec une rigueur incroyable. Son 89% de réussite aux lancers et surtout ses 2973 paniers primés en carrière (deuxième) alors qu’il a évolué en NBA avant la révolution du trois-points en disent long sur les qualités de sniper du bonhomme.

Antoine Pimmel

1- Stephen Curry

Qui d’autre que Wardell Stephen Curry, deuxième du nom ? Voilà quelques années déjà que la superstar des Warriors a plié la question, en étant à la fois le joueur le plus prolifique à 3 points de tous les temps, l’un des plus adroits (42.6% en carrière), le plus spectaculaire en termes de distance et de complexité, mais aussi le plus showman, avec un mix d’insolence et de plaisir pris avec cette clameur qu’il est le seul à pouvoir créer, que ce soit à domicile ou dans une salle hostile. Stephen Curry est beaucoup plus qu’un shooteur à 3 points, mais c’est aussi avec cette arme, qu’il a aiguisée et sur-aiguisée comme une lame mortelle, qu’il a révolutionné la NBA, ni plus, ni moins. Il va falloir se lever de bonne heure pour aller lui contester ce statut dans les décennies à venir car il sera souvent imité, mais peut-être jamais égalé.

Shaï Mamou