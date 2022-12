Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pelicans : 106-121

Suns @ Spurs : 133-95

Celtics @ Nets : 103-92

Grizzlies @ Pistons : 122-112

Cavs @ Knicks : 81-92

Lakers @ Wizards : 130-119

Bulls @ Kings : 101-110

Pacers @ Blazers : 100-116

Podcast #66 : Luka Doncic se "jameshardenise", info ou intox ?

- Anthony Davis est sur une autre planète en ce moment et c'est tout bénef pour les Lakers. On a totalement retrouvé le AD de ses meilleures années et il est individuellement plus impressionnant encore que dans lors de la saison du dernier titre de la franchise. Dimanche, Davis a fait dérailler les Wizards pour guider Los Angeles vers une quatrième victoire de suite.

Avec 55 points et 17 rebonds à 22/30, l'ancien intérieur de NOLA s'est approché de son meilleur total en NBA (59) et a poursuivi sa superbe série du moment. Depuis que les contres sont comptabilisés, jamais un joueur n'avait totalisé 99 points, 27 rebonds et 6 contres sur une fenêtre de deux matches...

LeBron James a apporté 29 pts en complément, dans une partie qui a vite tourné au vinaigre pour Washington après la sortie de Bradley Beal sur blessure (à la cuisse) en tout début de match.

🔥 55 PTS (22/30 FGM)

🔥 17 REB

🔥 3 BLK@AntDavis23 went double-nickel to follow up his 44-point performance in his last game 🔥 pic.twitter.com/IjYfWN6DEa — NBA (@NBA) December 5, 2022

- José Alvarado n'a plus besoin de voler des ballons en fourbe pour que l'on parle de lui en NBA. Le meneur des Pelicans a sorti le match de sa vie cette nuit contre Denver. Alvarado n'avait jamais dépassé 29 points en NCAA. Face aux Nuggets, il était tout simplement en état de grâce (38 pts avec 8 paniers à 3 points) et la bande à Jokic ne s'est jamais adaptée au fait qu'il serait l'arme offensive principale du jour pour NOLA. A chaque fois que son équipe a eu besoin de recoller ou de freiner un retour, Alvarado a frappé.

C'est la quatrième victoire de suite pour les Pelicans, qui prennent du coup la deuxième place de l'Ouest aux Nuggets. Comme on y songeait en début de saison, New Orleans sera dans le coup en NBA cette saison.

- Boston a beau être tourné vers l'attaque cette saison, il faut parfois avoir recours aux bonnes vieilles méthodes. Face à Brooklyn, qui restait sur quatre victoires de suite, les Celtics ont verrouillé la fin de match défensivement et limité les Nets à 89 points. Dans le même temps, le tandem Jayson Tatum (29 pts) - Jaylen Brown (34 pts) a encore montré qu'il était le plus prolifique de la ligue.

Kevin Durant (31 pts, 7 rbds, 5 pds et 8 TO) était un peu trop seul côté Brooklyn et les C's ont à nouveau bien défendu sur lui dans les moments chauds.

☘ Jay & Jay ☘ Jaylen Brown (34 PTS, 10 REB, 2 STL, 4 BLK) and Jayson Tatum (29 PTS, 11 REB, 4 STL) combined for 63 points to lead the @celtics to the win in Brooklyn! pic.twitter.com/3212waUkz1 — NBA (@NBA) December 5, 2022

- Les Suns n'ont pas eu à se décarcasser pour conserver la tête de l'Ouest. Phoenix a infligé une 11e défaite consécutive à San Antonio, qui n'est plus qu'à deux revers de la pire série de son histoire. Deandre Ayton (25 pts, 10 rbds), Devin Booker et Mikal Bridges (20 pts chacun) ont rapidement creusé l'écart et les Suns ont battu leur record de passes décisives sur la saison (38).

- Ja Morant a pris feu dans le 3e quart-temps du match contre Detroit, en inscrivant 21 de ses 33 points pour permettre aux siens de se sortir du piège tendu par les Pistons. Morant a ajouté 10 passes décisives à sa copie. En face, Killian Hayes était à nouveau titulaire et a posé 13 points, 6 passes, 2 rebonds, 2 contres et 1 interception à 3/5 à 3 points.

- Pour la première fois de la saison, Tom Thibodeau a eu ce qu'il voulait vraiment. Les Knicks ont gagné à domicile, contre une bonne équipe, tout en la limitant sous les 100 points. Ce n'était jamais arrivé, puisque New York restait sur cinq défaites de suite à la maison et n'avait jamais encaissé moins de 100 points... C'est Cleveland qui a fait les frais du réveil des Knicks, piloté par Jalen Brunson (23 pts). Les Cavs étaient à côté de leurs pompes et ont shooté à 34.9%, leur pire performance en la matière cette saison.

- Les Kings ont conquis une troisième victoire de suite en même temps que la 5e place de l'Ouest cette nuit, en dominant Chicago malgré les 41 points de Zach LaVine. Sacramento a profité du premier triple-double de Domantas Sabonis (11 pts, 17 rbds, 10 pds) sous le maillot des Kings, de la forme de Malik Monk (20 pts) en sortie de banc et d'une performance collective très équilibrée.

Les Bulls sont eux sur trois défaites de rang et n'y arrivent pas cette saison. Il faudra guetter leur comportement autour de la deadline des trades...

- Damian Lillard était de retour pour les Blazers cette nuit à domicile contre Indiana après 7 matches d'absence. En présence de leur leader, les joueurs de Chauncey Billups ont validé un 2/2 en back to back, eux qui avaient dominé Utah la veille. Lillard a apporté 21 points et 6 passes, mais c'est Jerami Grant qui a été le plus tranchant (28 pts) pour Portland dans cette victoire relativement sereine, Anfernee Simons apportant 22 points au lendemain de son record en NBA.

Sans Tyrese Haliburton, laissé au repos, dans le camp d'en face, la tâche était tout de suite moins compliquée pour les Blazers.