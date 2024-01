Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Pistons : 131-110

Wolves @ Magic : 113-92

Blazers @ Knicks : 84-112

Grizzlies @ Mavs : 120-103

Raptors @ Lakers : 131-132

- Anthony Davis continue de faire une saison de très, très haut niveau et d'être le moteur des Lakers cette saison. On touche du bois pour que sa santé suive, mais "AD" a encore été déterminant pour les Angelenos cette nuit dans un match serré et divertissant contre les Raptors, avec 24 changements de leader au tableau d'affichage et un 4e quart-temps où Toronto a vendu chèrement sa peau. Davis, donc, a tout simplement sorti son meilleur match de la saison : 41 points, 11 rebonds, 6 passes à 13/17 dans le champ et 13/14 sur la ligne, avec plein de sang froid dans le money time.

Anthony Davis with a season-high 41 PTS including 20 in the 4th quarter 😤 Lakers get the W. pic.twitter.com/2J6SofE8XS — NBA (@NBA) January 10, 2024

Moins adroit (8/17), LeBron James s'est chargé de faire le pourvoyeur (12 assists) et le banc californien a contribué à faire la différence. Les Raptors ont eux montré leur force de frappe offensive avec quatre joueur au-dessus des 20 points (Barnes, Siakam, Barrett et Quickley) et une belle combativité. Dennis Schröder a notamment donné quelques sueurs froides à son ancienne équipe en toute fin de partie avec un panier à 3 points avec la planche qui a obligé Anthony Davis à ne pas craquer sur la ligne.

C'est la deuxième victoire de suite pour les Lakers, qui relèvent doucement la tête.

- Les Pistons et les Kings se sont livrés une bataille assez rocambolesque et qui ne donnera pas vraiment satisfaction à leurs fans. Detroit, où Killian Hayes (4 pts, 7 asts, 6 TO) était titulaire, a commencé en boulet de canon avec un premier QT fou (47-29), avant de totalement s'écrouler, d'être mené de 15 points dans le 3e QT, puis d'égaliser dans le 4e après un comeback, avant finalement de plier face à Domantas Sabonis, à nouveau en triple-double (37 pts, 13 asts, 10 rbds), Keegan Murray (32 pts) et De'Aaron Fox (26 pts). Prochain rendez-vous pour les Pistons : un match entre cancres la nuit prochaine face à San Antonio.

- Au lendemain de l'annonce du forfait jusqu'à la fin de la saison de Ja Morant, on n'aurait pas parié sur une victoire des Grizzlies à Dallas, avec Luka Doncic et Kyrie Irving sur le terrain. Memphis a trouvé des ressources insoupçonnées pour surprendre les Mavs. Emmenés par Desmond Bane (32 pts), les joueurs de Taylor Jenkins ont fait la différence dans le 3e quart-temps et ont tenu bon malgré la blessure de Marcus Smart, qui s'est disloqué un doigt de la main droite alors qu'il réussissait un excellent match. Luka (31 pts) et Kyrie (33 pts) ont plutôt fait le job mais ça n'a pas tiré d'affaire des Texans un peu fades pour le coup. C'est la deuxième victoire des Grizzlies depuis la blessure de Morant et on commence à se demander s'ils ne vont finalement pas rester sur l'idée d'une remontada pour accrocher le play-in...

- Les Knicks continuent d'être intraitables depuis l'arrivée d'OG Anunoby. New York a remporté un cinquième match de suite avec sa nouvelle recrue, encore très performante lors de la venue des Blazers au Madison Square Garden. L'ancien ailier des Raptors a apporté 23 points à son équipe à 4/6 à 3 points dans cette soirée tranquille où les Knicks se sont promenés et ont compté jusqu'à 39 points d'avance. Une preuve de l'énorme impact d'Anunoby ? Il est le premier joueur de l'histoire à avoir un +/- d'au moins +100 (il est à +111) sur ses 5 premiers matches avec une équipe.

A nouveau, Evan Fournier a été le seul joueur des Knicks présent sur la feuille de match à ne pas être entré en jeu.

- Les Wolves n'ont rencontré aucune difficulté à Orlando, où le Magic a pris une bourrasque d'entrée et ne s'en est jamais relevé. Karl-Anthony Towns (28 pts) et Rudy Gobert (21 pts, 12 rbds) ont été dominants et Minnesota n'a même pas eu besoin de la contribution d'Anthony Edwards (6 pts) pour décrocher une 26e victoire cette saison et conserver la tête de la Conférence Ouest.