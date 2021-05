Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Celtics : 130-124

Knicks @ Clippers : 106-100

Pelicans @ Hornets : 112-110

Mavs @ Cavs : 124-97

Wolves @ Magic : 128-96

Bulls @ Pistons : 108-96

Thunder @ Kings : 98-126

Suns @ Lakers : 110-123

Anthony Davis active le beast mode

- Anthony Davis n'a vraiment pas envie de disputer le play-in tournament. Du coup, il s'est fait violence pour proposer le visage terrifiant qu'on lui connaît mais qu'on n'a très, très peu vu cette saison en NBA. Davis a porté les Lakers sur ses épaules lors de la victoire des Angelenos contre Phoenix.

Pour le 4e match de suite sans LeBron James, "AD" a claqué 42 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres. De quoi déprimer les Suns, qui n'ont jamais été devant au tableau d'affichage.

Si c'est cet Anthony Davis là qui se pointe en barrage ou en playoffs, avec ou sans LeBron, personne n'affrontera les Lakers avec le sourire... L.A. compte une victoire de retard sur Portland, 6e, et rien n'est encore joué.

L'homme « qui devrait être viré » selon LeBron lui répond

Randle clutch, New York y est presque

- Les Knicks touchent au but. New York est allé s'imposer au Staples Center contre les Clippers pour la première fois depuis 11 ans. Derrick Rose (25 pts) et Reggie Bullock (24 pts) ont été les deux joueurs les plus précieux de la soirée pour Tim Thibodeau, mais c'est bien Julius Randle qui a été le plus clutch.

Dans la dernière minute et malgré la défense de Paul George, le All-Star des Knicks a plié l'affaire de bien belle manière.

Julius Randle in the clutch AGAIN... @nyknicks hang on to win in LA! pic.twitter.com/KqNHqsajfY — NBA (@NBA) May 9, 2021

Nicolas Batum a joué 28 minutes pour 13 points, 3 passes, 3 rebonds et 1 interception.

Doncic expulsé pour un coup dans les bijoux de famille

- Les Mavs avaient déjà quasiment plié l'affaire lorsque Luka Doncic s'est fait expulser dans le 3e quart-temps contre Cleveland. Agacé par Collin Sexton - comme plusieurs de ses coéquipiers... - le Slovène a eu un geste d'humeur qui s'est transformé de manière involontaire en mandale dans l'entrejambe.

Luka was ejected after being assessed a Flagrant 2 foul for an "aggressive strike into the groin area.” pic.twitter.com/jH2eA8P1pK — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021

Les plus taquins n'hésiteront pas à dire que beaucoup des coéquipiers de Collin Sexton rêvent de sanctionner son comportement de cette manière...

Un Rozier record malgré la défaite

- Malgré l'absence de Zion Williamson, New Orleans n'a pas encore complètement renoncé à arracher la 10e place. En dépit des 43 points de Terry Rozier, record en carrière, les Pelicans ont vaincu les Hornets de deux petits points et reviennent à 2.5 longueurs des Spurs.

- Les frangins Ball ont pu s'affronter pour l'occasion, avec certaines séquences qui ont dû leur rappeler, à eux et leurs parents, quelques souvenirs d'enfance...

Lonzo and LaMelo going at each other like it's the backyard 📈 pic.twitter.com/3TSm05jQEl — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021

Fournier excellent, mais Boston battu par Miami

- En dominant Boston au TD Garden dimanche, le Heat est revenu à hauteur d'Atlanta au classement. Jimmy Butler était particulièrement inspiré (26 points, 11 passes) pour permettre à Miami de prendre deux victoires d'avance sur les Celtics à la 6e place et de mettre la pression sur les Hawks.

Dans les points positifs à retenir malgré tout pour les Celtics, on a vu un excellent Evan Fournier. Pas toujours verni depuis qu'il est arrivé à Boston, l'arrière des Bleus a été excellent et a fini meilleur marqueur de son équipe.

Avec 30 points à 11/16 dont un beau 7/11 à 3 points, 8 passes et 1 contre, Fournier a montré à Brad Stevens qu'il pourrait compter sur lui en cette fin de saison et, très probablement, lors du play-in tournament que vont être obligés de disputer les Celtics.

Minny désosse Orlando, Chicago toujours en vie

- Les Wolves ont broyé le Magic dans un match entre cancres. Minnesota menait de 30 points à la mi-temps et de... 47 dans le 3e quart-temps avant de desserrer l'étreinte. Minny a pu s'appuyer sur un tandem KAT-D-Lo très en jambes (27 points chacun).

- Les Bulls ont maintenu leurs chances de disputer le play-in tournament NBA en vie, même s'ils comptent encore 2.5 longueurs de retard sur le 10e, Indiana. Grâce à Nikola Vucevic (29 points, 16 rebonds) et Zach LaVine (30 pts), Chicago a dominé Detroit.

Hayes, Hoard, les Français se montrent

Dwane Casey avait titularisé Killian Hayes et Sekou Doumbouya. Les deux compères français ont eu un impact assez différent. Hayes a sans doute réussi son meilleur match en NBA à ce jour avec 21 points, 8 passes et 7 rebonds. Le meneur tricolore a de nouveau été un peu brouillon avec la balle (7 turnovers), mais le reste est plus qu'encourageant.

Doumbouya, que l'on avait vu plutôt à son avantage ces derniers temps, a été un peu plus discret avec 5 points, 2 passes et 2 contres.

- Pour rester sur les Français, Jaylen Hoard a eu un bel impact avec Oklahoma City malgré la lourde défaite à Sacramento. Comme à chaque fois ou presque que Mark Daigneault fait appel à lui, l'ancien joueur de Wake Forest et des Blazers a montré de bonnes choses : 16 points, 5 rebonds et 2 interceptions à 6/8.

Théo Maledon a lui apporté 13 points, 2 rebonds et 2 passes à 5/15.