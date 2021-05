"Quiconque a eu cette idée de merde doit être viré", avait lancé LeBron James en parlant du play-in tournament que les Los Angeles Lakers seront peut-être obligés de disputer pour participer aux playoffs cette saison. La formule et l'aigreur du King n'ont pas été au goût de tout le monde, mais le principal visé n'en a pas pris ombrage.

Evan Wasch, l'homme à l'origine de ce projet, a réagi dans les colonnes du Washington Post. Ce cadre de la NBA a choisi la diplomatie et n'a évidemment pas voulu se lancer dans une guerre des mots avec le joueur le plus influent de la planète.

"Bien entendu, nous accueillons toujours volontiers l'opinion de nos joueurs et de nos équipes. Mais nous pensons vraiment que le play-in tournament offre plus d'avantages que d'inconvénients".

On a augmenté de manière significative la compétitivité pour le classement et l'intérêt pour les équipes d'essayer de finir le plus haut possible. L'idée est de donnée le sentiment à plus d'équipes, de marchés et de fans, le sentiment qu'ils ont toujours quelque chose à jouer.

De ce point de vue-là, c'est une grande réussite".