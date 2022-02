Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Celtics : 95-105

Wolves @ Pacers : 129-120

Superbowl oblige - Zach LaVine a vu son ancien bourreau en high school être élu MVP et soulever le trophée - il n'y avait que deux matches dimanche en NBA.

En bon natif de St Louis, l'ex-terre d'accueil des Rams, Jayson Tatum a marqué le coup avant l'événement du soir. L'ailier des Boston Celtics a orchestré le comeback des siens après un retard de 10 points à la mi-temps sur Atlanta. Tatum, qui sera titulaire au All-Star Game le week-end prochain, a inscrit 38 points et pris 10 rebonds pour piloter la 8e victoire consécutives de son équipe.

Avec l'aide de Jaylen Brown (17 pts), Robert Williams III (10 pts, 14 rbds) et Marcus Smart (13 pts), Tatum est venu à bout de Hawks qui sont maintenant sur quatre défaites en cinq matches, en dépit du double-double de Trae Young (30 pts, 10 pds).

Jayson Tatum was getting buckets all over the court as he lifted the @celtics to their 8th-straight-win! #BleedGreen@jaytatum0: 38 PTS | 10 REB | 4 3PM pic.twitter.com/eXYzERPdck — NBA (@NBA) February 13, 2022

- L'autre homme de la nuit n'est autre qu'Anthony Edwards. La jeune star des Wolves a été prépondérante dans le succès des siens sur le parquet d'Indiana. Grâce à ses 37 points, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions dans un soir où Karl-Anthony Towns était gêné par les fautes, Minnesota a rebondi après deux défaites consécutives.

Après son premier panier du match, Edwards est devenu le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 2 500 points en carrière, à 20 ans et 192 jours, derrière LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker.

37 PTS | 5 REB | 4 AST | 4 STL | 7 3PM@theantedwards_ was in his bag in the second-half, draining 6 three-pointers and scoring 21 points to seal the win for the @Timberwolves! pic.twitter.com/dsKfZ5VCz3 — NBA (@NBA) February 13, 2022

Pour sa deuxième apparition sous ses nouvelles couleurs, Tyrese Haliburton a été excellent et a oeuvré en tant que chef d'orchestre avec 22 points, 16 passes et 5 rebonds à 50%. Pas de quoi permettre à des Pacers franchement déplumés de l'emporter, mais les fans d'Indiana ont pu constater que leurs dirigeants ne s'étaient pas trompés sur la marchandise.