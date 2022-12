Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Heat : 115-111

Nets @ Pacers : 136-133

Clippers @ Wizards : 114-107

Thunder @ Cavs : 102-110

Mavs @ Bulls : 115-144

Celtics @ Warriors : 107-123

Jazz @ Nuggets : 110-123

Wolves @ Blazers : 118-123

- Nicolas Batum commence à prendre l'habitude de devenir clutch pour les Clippers, que ce soit sur des actions défensives ou en cassant des égalités dans le money time. Lors du déplacement des Clippers chez les Wizards, marqué par le retour de John Wall à Washington, le capitaine de l'équipe de France a fait mouche à 3 points à 23 secondes de la fin de ce match accroché.

Derrière, Los Angeles n'a pas été repris et peut se satisfaire d'une victoire à l'extérieur avec un très bon Paul George (36 pts) et Kawhi Leonard (13 pts, 8 rbds, 6 pds) en tenue de basketteur.

- Les Warriors avaient bien besoin de se remettre d'équerre après leur craquage face à Utah en fin de semaine. Quoi de mieux qu'un remake des Finales NBA 2022 et une victoire face aux Celtics pour se requinquer ? Golden State a décroché l'une de ses victoires les plus satisfaisantes de la saison en dominant assez nettement Boston, grâce à une perf combinée vintage des Splash Brothers notamment. Stephen Curry (32 pts, 7 pds, 6 rbds) et Klay Thompson (34 pts) se sont régalés pour aiguiller les Dubs vers un succès face à la meilleure équipe de NBA cette saison, le tout en l'absence d'Andrew Wiggins.

- Les Nets ont réussi un petit exploit sur le parquet des Pacers : s'imposer alors que Jacque Vaughn avait mis Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, Nic Claxton et Joe Harris au repos. Indiana pensait sans doute s'imposer tranquillement et c'aurait sans doute dû être le cas. Tyrese Haliburton, encore énorme (35 points, 9 passes) et les siens ont mené pendant 3 quart-temps et demi, avant que Cam Thomas et Patty Mills n'endossent la cape de KD et Kyrie.

Cam Thomas, qui réclamait plus d'opportunités depuis le début de la saison, a signé son record de points en NBA (33), Patty Mills ajoutant 24 points comme s'il portait le maillot de l'Australie. Ce très bon finish permet à Brooklyn de valider une troisième victoire de suite et une 6e en 7 matches.

🔥 @24_camthomas took over in Q4, going off 21 of his career-high 33 PTS to lift the @BrooklynNets to the comeback win! #NetsWorld pic.twitter.com/gNC8NQL3Ga — NBA (@NBA) December 11, 2022

- Dallas sans Luka Doncic, c'est... compliqué. Les Mavs ont pris une trempe à Chicago pendant que le meilleur scoreur de la ligue soufflait pour soigner sa cuisse. DeMar DeRozan (28 pts), Nikola Vucevic (20 pts) et Ayo Dosunmu (17 pts) se sont chargés de créer l'écart, les Bulls shootant à 63.5%, ce qui ne leur était évidemment jamais arrivé cette saison.

- Après le remake des Finales 2022, celui des Finales 2013 et 2014. San Antonio est allé chercher une étonnante victoire à Miami pour fêter le 26e anniversaire du premier match de Gregg Popovich sur le banc de la franchise. Avec un banc plus performant (47-20), un meilleur travail au rebond (46-32) et la chance de voir Tyler Herro et Caleb Martin manquer deux tirs à trois points pour la gagne coup sur coup, les Spurs ont enregistré leur deuxième succès de rang, Miami continuant d'être irrégulier et de manquer des opportunités.

- Même sans Donovan Mitchell, toujours gêné par sa jambe, les Cavs ont décroché une victoire sereine à la maison face à OKC. Cleveland est la meilleure équipe de la ligue à domicile (12-2) et l'a prouvé en étant constamment en tête au tableau d'affichage, grâce à Caris LeVert (22 pts) et à la doublette Evan Mobley (21 pts, 12 rbds) - Jarrett Allen (21 pts, 11 rbds) notamment.

- Le Jazz a offert une nouvelle belle bataille à un adversaire, mais ça n'a pas suffi à prendre le dessus sur Denver. Les Nuggets commencent à retrouver leur tandem Jokic-Murray à pleine puissance, comme cette nuit, lorsque les deux compères, assassins sur pick and roll, ont tous les deux atteint la barre des 30 points. Pile poil pour Jamal Murray et... avec un 80e triple-double en carrière pour Nikola Jokic. Le double MVP a posé 31 points, 14 passes, 12 rebonds et 4 contres en 35 minutes.

Preuve du niveau invraisemblable du Joker cette saison encore, il n'est que le deuxième joueur à compiler au moins 30 points, 14 passes, 12 rebonds et 4 contres dans un match NBA depuis que les blocks sont comptablisés (dont 49 ans). L'autre ? LeBron James, en 2010.

Il a quand même fallu batailler contre Utah malgré l'absence de quatre des six meilleurs scoreurs de l'équipe coachée par Will Hardy.

🃏 31 PTS | 12 REB | 14 AST | 4 BLK Nikola Jokic became put on a masterful performance in the @nuggets W, becoming just the 6th player in NBA History with at least 80 triple-doubles! #MileHighBasketball pic.twitter.com/AFfc1ayak6 — NBA (@NBA) December 11, 2022

- Portland a comblé un retard de 10 points en deuxième mi-temps pour renverser Minnesota, en partie grâce à la doublette Damian Lillard (36 pts, 8 pds) - Anfernee Simons (31 pts). Rudy Gobert et les siens, toujours privés de KAT, ont pourtant shooté à 54%, mais n'avaient pas les ressources suffisantes pour contenir le finish des Blazers.

Rudy s'est démené, avec 24 points, 9 rebonds et 4 interceptions, mais ça n'a pas suffi à éviter cette défaite qui remet les Wolves à l'équilibre au niveau du bilan (13-13).