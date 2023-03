Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 126-117

Mavs @ Pacers : 127-104

Rockets @ Knicks : 115-137

Suns @ Jazz : 117-103

Sixers @ Nuggets : 111-116

Pelicans @ Blazers : 124-90

Wolves @ Kings : 119-115

Bulls @ Clippers : 112-124

Le classement

- Après les déclarations de Joel Embiid sur la course au MVP et ses sous-entendus sur Nikola Jokic, tout le monde espérait voir les deux hommes s'affronter cette nuit à Denver. Raté. Embiid a été laissé au repos, de son plein gré ou non, pour une douleur au mollet. Le pivot des Sixers a donc vu son équipe perdre logiquement sans lui et Jokic poser 25 points, 17 rebonds et 12 passes. Après, si ça peut éviter au Camerounais de démarrer les playoffs à 60%, ça nous va. En termes de timing entre ses propos et l'affiche face aux Nuggets, c'est juste un peu dommage pour le show...

Jokic s'est quand même dit qu'il allait marquer le coup. Le Serbe est devenu le troisième joueur de l'histoire de la NBA après Wilt Chamberlain et Oscar Robertson à réaliser plus de 10 matches avec au moins 20 point, 15 rebonds et 10 passes sur la même saison.

A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W 🃏: 25 PTS, 17 REB, 12 AST He joins Wilt and Oscar Robertson as the only players in NBA history to drop 10+ games of 20-15-10 in a season. pic.twitter.com/1j54I0yLTv — NBA (@NBA) March 28, 2023



- Les Mavs ont eu le soulagement de voir la faute technique reçue par Luka Doncic lors du dernier match être annulée. Du coup, le Slovène était là pour le déplacement chez les Pacers et il a activement participé à la victoire des siens. Après 4 défaites de suite et une sortie du top 10, Dallas a repris (un peu) confiance contre un adversaire privé de Tyrese Haliburton et légèrement en roue libre. Doncic a compilé 25 points, 7 rebonds et 6 passes, aidé par Kyrie Irving (16 pts).

Même déprimé, Luka est quand même capable de sortir des gestes totalement fous...

Frank Ntilikina a joué 16 minutes en sortie de banc pour 5 points, 2 passes et un impressionnant +31 de différentiel. Les Mavs sont toujours 11e, mais sortir de cette mauvaise spirale était essentiel.

- La défaite des Bulls sur le parquet des Clippers est sans conséquence. Ils possèdent trois victoires d'avance et le tie-breaker sur Washington, 11e. Sauf catastrophe, Chicago participera au play-in. A Los Angeles, les joueurs de Billy Donovan ont pris de plein fouet un Nicolas Batum en mode tireur d'élite. Le capitaine des Bleus, présent dans le cinq, a shooté à 8/10 à 3 points, contribuant fort à ce succès qui permet à son équipe de rester à la lutte avec Phoenix pour la 4e place.

- La force de Milwaukee, c'est de pouvoir gagner des matches même avec plusieurs de ses cadres au repos. Les Bucks ont dominé Detroit sans Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Jae Crowder cette nuit. Khris Middleton (34 pts) a pris le relais avec son meilleur match au scoring cette saison. Goran Dragic en a profité pour faire ses débuts et a joué 9 minutes.

Killian Hayes était titulaire chez les Pistons et a compilé 14 points, 5 passes, 3 rebonds et 2 contres à 6/17.

- Immanuel Quickley clamait récemment son envie d'être titulaire en NBA à l'avenir. Même si ce n'était que Houston en face, "IQ" a montré que ses prétentions étaient solide. Le meneur des Knicks a battu son record de points en NBA cette nuit lors de la large victoire face aux Rockets, pour aider New York à sortir d'une série de 3 défaites consécutives. Quickley a fini avec 40 points et 9 passes à 14/18 en l'absence de Jalen Brunson, touché à la main.

IMMANUEL QUICKLEY 🗣️ 40 PTS (career-high)

9 AST

5 3PM

14/18 FG

W pic.twitter.com/Ne95E1RXoO — NBA (@NBA) March 28, 2023

- Les Suns ont eu du mal à se défaire du Jazz et c'est leur banc qui a fait la différence. Terrence Ross, Cameron Payne et Bismack Biyombo (36 pts à eux trois) ont réveillé leur équipe après 4 défaites de suite lors d'un gros run en fin de match. Il fallait bien ça pour éviter une déconvenue et passer outre le nouveau gros match de Walker Kessler, le rookie du Jazz, qui a posé 18 points, 8 rebonds et... 7 contres.

- Tout continue de se passer à merveille pour les Pelicans. Ils n'ont pas flanché contre Portland, qui a complètement abandonné sur cette fin de saison et ont signé une cinquième victoire de suite orchestrée par Brandon Ingram (29 pts) et l'ancien Blazer CJ McCollum (17 pts). NOLA a compté jusqu'à 36 points d'avance et ont 1.5 longueur de marge sur le 11e, Dallas, à 6 matches de la fin.

- Les Wolves sont venus gâcher la fête à Sacramento. Alors que les Kings auraient officiellement validé leur qualification pour les playoffs en cas de succès, Minnesota n'est pas venu la fleur au fusil et est reparti de Californie avec la victoire. Il s'agit de la 4e victoire de rang pour Rudy Gobert (16 pts, 16 rbds) et leurs coéquipiers, désormais 6e devant les Warriors et qualifiés virtuels pour les playoffs à l'heure qu'il est.

Jaden McDaniels (20 pts) et Naz Reid (18 pts) ont joué un rôle essentiel dans le 4e quart-temps mieux maîtrisé par Minnesota.