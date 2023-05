Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Heat : 102-128

Boston Celtics 0-3 Miami Heat

Cette série n'en finit plus de surprendre. On pensait vraiment qu'après les deux défaites des Celtics à la maison, ils auraient un sursaut d'orgueil et la capacité de montrer qu'ils n'étaient pas morts. Pas forcément en gagnants à Miami dans le game 3. Mais au moins en luttant, pour offrir une partie serrée qui rappellerait que Boston est la tête de série n°2 dans cette opposition. Raté ! Les C's ont le moral au sixième sous-sol et ont pris une nouvelle leçon.

Le Heat a déroulé et s'est promené dans ce game 3, sans avoir à cravacher pour être désormais à une seule victoire des Finales NBA. La sensation serait de taille, puisqu'une seule équipe dans l'histoire de la NBA a atteint ce stade de la compétition en ayant débuté sa campagne en tant que 8e de Conférence. Miami ne joue plus comme un petit poucet et la confiance du groupe, qu'il s'agisse des role players, du franchise player Jimmy Butler ou du head coach Erik Spoelstra, irradie tout simplement.

Ce game 3, donc, a rapidement tourné au vinaigre pour Boston. De +15 à la mi-temps, l'écart est monté à +30 dans le 3e quart-temps... Butler n'a pas eu à activer le mode "Jimmy Legend", puisque personne n'est venu le provoquer. Ce sont ses camarades qui ont fait le gros du boulot, à commencer par Gabe Vincent, auteur de son record de points en carrière (29 pts), venu récompenser sa sortie d'un relatif anonymat ces derniers mois. Duncan Robinson, à la cave il y a encore quelques semaines et critiqué pour son contrat ronflant, a posé 22 points, Caleb Martin 18 et tout le monde a contribué à hauteur de ses moyens.

If a team finds just one player like Caleb Martin, Duncan Robinson, Max Strus or Gabe Vincent, it's a job well done. The @MiamiHEAT have all four... and they've been SPECIAL in the East Finals 🔥 pic.twitter.com/KJLR0vouOl — NBA (@NBA) May 22, 2023

En face, ni Jayson Tatum (14 pts à 6/18), ni Jaylen Brown (12 pts à 6/17) ou qui que ce soit n'a suffisamment élevé son niveau de jeu pour rendre ce match compétitif. Joe Mazzulla est impuissant tactiquement face à Spoelstra, ce qui n'a rien de honteux, et il l'a lui même reconnu après le match en expliquant que cette défaite et cette situation inextricable étaient de son fait. Ce n'est que partiellement vrai. Les stars de l'équipe et le noyau dur de ce groupe ont vécu des Finales NBA l'an dernier et devraient aussi être capables de proposer davantage que cette pâle copie.

- Mazzulla, justement, était repassé sur un cinq plus small en sortant Robert Williams du cinq pour réintégrer Derrick White. Grant Williams a de nouveau eu droit à plus de minutes, mais les options ne se sont pas avérées payantes.

- On sent dans les propos des Celtics qu'ils ne comprennent toujours pas ce qui leur arrive et ont du mal à estimer la valeur de leur adversaire. Après le match, Jaylen Brown a expliqué : "Ils jouent bien au-dessus de leurs moyens. Ils sont très bons à l'heure qu'il est et il faut leur témoigner du respect. Gabe Vincent, Martin, Strus, Robinson... Ces gars que l'on devrait être capable de contrôle jouent incroyablement bien". Il est trop tard pour se rendre compte que Miami n'est plus une équipe en surrégime, mais bien une équipe qui s'est trouvée et au sein de laquelle tous les role players ont franchi un cap monumental.

- Le Heat est de plus en plus redoutable à 3 points au fur et à mesure que l'on avance dans ces playoffs. Miami a shooté à 19/38 (54%) cette nuit, tout en enrayant à nouveau la machine Boston sur ce plan-là (26%).

- Même topo que pour la série Denver-Los Angeles : jamais une équipe n'a remonté un 3-0 dans une série de playoffs NBA. Il y a un début à tout, mais l'écart de confiance entre les deux équipes semble beaucoup trop important à l'heure qu'il est. C'est assez fou, mais on se dirige bien vers une affiche inédites en Finales NBA entre Denver et Miami. Bien malin celui qui aurait pu le prédire, que ce soit en début de saison ou il y a quelques semaines, lorsque le Heat jouait sa survie dans le play-in tournament.

Le programme de la nuit prochaine

Nuggets @ Lakers, game 3, à 2h30 du matin