Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Lakers : 119-108

Denver n'est plus qu'à une victoire des premières Finales NBA de son histoire. Les Nuggets sont allés chercher le game 3 sur le parquet des Lakers, en livrant à nouveau une prestation collective de très haut niveau, sublimée par les individualités que sont Nikola Jokic et Jamal Murray. A nouveau, les Lakers se sont battus pour gommer la différence de niveau et ont effacé un retard de 14 points pour se lancer dans un chassé-croisé haletant en deuxième mi-temps. Ca n'a pas suffi. Les hommes de Michael Malone sont trop sûrs de leur force, trop conscients des leviers à actionner lorsqu'il faut faire la différence. Le 13-0 imprimé dans le 4e quart-temps pour mettre petit à petit les Californiens hors de portée en est la preuve.

Même gêné par les fautes pendant une bonne partie du match, Nikola Jokic (24 points, 8 passes, 6 rebonds) a piloté les opérations dans le 4e quart-temps. Si sa série de triple-doubles a pris fin, le Serbe a été un playmaker parfait en fin de match, que ce soit pour alimenter ses coéquipiers ou pour tuer le suspense à 3 points à 3 minutes de la fin. Michael Malone a même expliqué après le match que le "Joker" avait été à l'origine du choix des systèmes dans le 4e quart-temps et s'était comporté comme un coach. Ce à quoi le double MVP a répondu :

"Je ne veux pas être un coach. C'est le pire job de la planète".

Avant ce quatrième QT bien négocié (35-26), on a cru à un match légendaire de Jamal Murray, rentré au vestiaire avec 30 points au compteur et une adresse irréelle. Il n'aura été "que" somptueux, puisque l'arrière des Nuggets a ralenti la cadence en deuxième mi-temps, sans oublier d'être précieux dans le 4e quart-temps lui aussi. Le Canadien continue d'être en mission pour montrer qu'il a atteint le niveau des stars de la ligue à son poste et qu'il forme le duo le plus mortel de NBA avec Nikola Jokic. Murray a bouclé la partie avec 37 points, 7 rebonds et 6 passes à 15/29.

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!

The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq

