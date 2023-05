Les résultats de la nuit en NBA, celle de Jimmy Butler

Heat @ Celtics (2-0) : 111-105

Quelle erreur de chercher Jimmy Butler...

- Le Miami Heat l'a encore fait ! Après la victoire acquise au Game 1, les Floridiens ont dominé à nouveau les Boston Celtics (111-105) au TD Garden. Un succès qui place Jimmy Butler et ses partenaires dans une position idéale avant les deux prochains matches à la maison.

Et comme souvent sur cette campagne de Playoffs, Butler a fait la différence pour le Heat. Et pour se motiver, l'ex-joueur des Chicago Bulls a reçu l'aide de... Grant Williams ! A six minutes du terme de la partie, le joueur de Boston a eu la bonne idée de chambrer Butler après un premier primé.

Avec 9 points d'avance à ce moment du match, Williams a probablement pensé avoir fait le plus dur. Non, il a simplement réveillé un monstre. Auteur de 27 points au total, Butler a ensuite enchaîné les paniers décisifs pour ramener son équipe dans le coup.

Avec justement 9 points après cet incident, il a été le grand artisan de succès. Pour autant, Miami a également obtenu cette victoire collectivement. A l'intérieur, Bam Adebayo a réalisé un travail monstrueux : 22 points, 17 rebonds et 9 passes décisives.

En sortie de banc, Caleb Martin (25 points) a eu un énorme impact. Et dans les moments chauds, des joueurs comme Max Strus ou encore Gabe Vincent, auteur d'un panier clutch pour se rattraper d'une faute stupide, ont répondu présents.

Il ne faut également pas oublier les ajustements tactiques d'Erik Spoelstra. Avec notamment un passage avec une défense en zone pour effacer un déficit de 12 points au cours du second quart-temps.

Things are getting heated in Boston 😳 pic.twitter.com/3lwR5jvyrg — Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2023

- Et quid du match des Celtics ? Car Williams n'a pas été le seul à se rater. Avec 34 points, 13 rebonds et 8 passes décisives, Jayson Tatum a longtemps porté son équipe. Sur les trois premiers quart-temps, il a même réalisé un superbe match pour permettre aux siens de viser la victoire.

Problème, il a totalement disparu sur les 12 dernières minutes. En plus d'être coupé du ballon, Tatum a totalement déjoué. Le résultat ? Il a laissé son équipe perdre le fil et a totalement loupé son money-time : 0/3 aux tirs et 2 ballons perdus.

De son côté, Jaylen Brown n'a jamais donné le sentiment d'être dans le bon tempo. A 7/23 aux tirs, dont un très vilain 1/7 à trois points, l'arrière (16 points) n'a pas eu son apport habituel. Et tout comme Tatum, il a forcé quelques possessions dans le quatrième quart-temps sans trouver la solution.

Et encore une fois, les Celtics ont joué sur courant alternatif. A plusieurs reprises, ils ont pris les commandes de cette rencontre... puis ont laissé le Heat revenir. Avant de totalement s'éteindre. Jusqu'à maintenant, Boston a survécu malgré cette suffisance. Contre une équipe comme Miami, l'addition est immédiate.

Dos au mur, les hommes de Joe Mazzulla vont devoir trouver des solutions. Avec l'obligation de créer l'exploit en Floride pour relancer cette série. Il va falloir trouver un moyen de régler le cas Jimmy Butler. Car Williams n'est pas la clé...

“That’s the answer to the Jimmy Butler problem?!” Jimmy is HYPE after going up 2-0 against Boston 😤 pic.twitter.com/weGt0h1ts1 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 20, 2023

Podcast #91 : Autopsie des illusions perdues – Sixers, Suns, Knicks & Warriors