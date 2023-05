Podcast #91 : Autopsie des illusions perdues – Sixers, Suns, Knicks & Warriors

Il est déjà temps de se pencher sur la dépouille de ces équipes qui ont échoué aux portes des finales de Conférence, c'est à dire Philadelphie, Phoenix, New York et Golden State. Dans l'épisode de cette semaine du podcast BasketSession/Reverse, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou analysent ce qui n'a pas été et ce qui peut être fait cet été pour chacune des quatre équipes.

