Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Heat : 116-99

Boston Celtics 1-3 Miami Heat

Les Celtics n'ont pas aimé que tout le monde fasse leur autopsie avant qu'ils soient réellement dans la tombe. Boston a repoussé l'échéance cette nuit en remportant le game 4 sur le parquet de Miami. Le Heat n'a pas réussi à conclure après un très bon début de match et, lorsqu'il a fallu maintenir la tête de Boston sous l'eau, a manqué une vraie opportunité. Encore en tête de 9 points en début de 3e quart-temps, les joueurs d'Erik Spoelstra ont laissé leurs adversaires reprendre confiance et s'accrocher à la vie.

Un run de 18-0 (!) a permis aux C's de renverser totalement la situation, notamment grâce au réveil de Jayson Tatum (33 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 blocks à 14/22). A nouveau dans une situation où son équipe était dos au mur, l'ailier All-Star a trouvé des ressources insoupçonnées. Et comme cette fois ce sont les C's qui ont eu les faveurs des dieux du basket à 3 points (18 paniers primés contre 8), le scénario s'est conclu par une victoire des visiteurs.

Jayson Tatum shines as the @celtics win Game 4 on the road! 34 PTS, 11 REB, 7 AST, 2 BLK, 5 3PM ECF Game 5: Thursday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/prAkjK9aoM — NBA (@NBA) May 24, 2023

Une fois n'est pas coutume, Jimmy Butler (29 pts, 9 rbds, 5 asts) n'a pas réussi à activer le "fuck you mode" dans le 4e quart-temps et personne parmi ses coéquipiers n'a eu assez de répondant pour boucler le deal et s'offrir une semaine de repos avant des Finales contre Denver.

On n'est toujours pas ultra confiants que cela se produise, mais Boston reste dans le coup pour être la première équipe à remonter un 0-3. Le game 5, qui se disputera à Boston dans 48 heures, nous dira si le réveil de cette nuit était à placer sous le signe de la dernière pulsation désespérée, ou si les Celtics ont décidé de faire passer tous les analystes pour des idiots, nous y compris.

- C'est évident, mais lorsque les autres membres des Celtics, en dehors du tandem majeur de JayJay flingueurs, apportent leur pierre à l'édifice en attaque, Boston retrouve un peu de la splendeur qui a poussé une majorité de personnes à les imaginer finalistes NBA. Derrick White (16 pts), Grant "Batman" Williams (14 pts), Al Horford (12 pts) et Marcus Smart (11 pts) ont choisi le bon jour pour se rappeler qu'il leur était possible de contribuer. Et comme les deux zozos All-Stars étaient d'humeur plus partageuse et tournée vers le collectif, ce run du 3e quart-temps et cette bonne gestion de la fin de match a débouché sur un succès.

- On déplorait le manque de réaction d'orgueil de la part de joueurs et le manque de charisme et d'autorité de Joe Mazzulla dans les matches précédents. Lorsque le coach des C's a pris un temps mort en début de 4e quart-temps pour que l'avance acquise ne fonde pas comme neige au soleil, et qu'on a vu Marcus Smart faire le speech pour remobiliser tout le monde, on s'est dit qu'il y avait encore un peu d'âme dans cette équipe.

- Jayson Tatum après le match : "Aussi cliché cela puisse-t-il paraître, on prend les matches un par un". La formule est effectivement toute cuite, mais on comprend l'idée et tout jouer comme une finale de Coupe de France, du Nord Pas de Calais ou de l'Aveyron, avec une intensité supérieure à la moyenne, semble bien être la bonne approche.

- Il faudra surveiller l'état de la cheville de Gabe Vincent. Crucial pour Miami dans ces playoffs, le meneur s'est blessé au début du 4e quart-temps. Même si la confiance régnait et règne toujours du côté du Heat, ce serait un vrai coup dur de devoir aller jouer le game 5 à Boston sans Vincent. Kyle Lowry doit en tout cas de tenir prêt.