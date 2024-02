Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pistons : 111-99

Suns @ Wizards : 140-112

Grizzlies @ Celtics : 91-131

Pacers @ Hornets : 115-99

Clippers @ Heat : 103-95

Rockets @ Wolves : 90-111

Raptors @ Thunder : 127-135

Bucks @ Jazz : 108-123

Blazers @ Nuggets : 103-112

Opération pour Joel Embiid, absence prolongée pour le MVP

- Bradley Beal a choisi la date de son émouvant retour à Washington, où il a passé les 11 premières années de sa carrière, pour sortir son meilleur match sous le maillot des Suns. Phoenix s'est largement imposé avec 43 points à 16/21 pour Beal.

Bilal Coulibaly était titulaire mais n'a pas du tout réussi à tirer son épingle du jeu en attaque : 0 point, 1 rebond et rien d'autre de noirci sur la feuille en 25 minutes, avec un +/- de -25. Une soirée à oublier pour le rookie français de ce point de vue-là, mais son activité défensive - en même temps que celle de Deni Avdija - a été remarquée par Kevin Durant (18 pts), qui s'est dit heureux de voir de jeunes adversaires le bousculer défensivement.

What a return to D.C. for Bradley Beal ‼️

🔥 16/21 FGM

🔥 4/5 3PM The Suns put up 140 points and get the W. pic.twitter.com/WkP4x8bwQ5 — NBA (@NBA) February 4, 2024

- Franz Wagner a égalé sa meilleure performance en carrière (38 pts) lors de la victoire du Magic à Detroit. L'Allemand a shooté à 17/25, sans aller sur la ligne, et a été le moteur d'Orlando. Killian Hayes n'est pas sorti du banc côté Pistons.

- Même blessé, Marcus Smart a pu apprécier la belle ovation que lui a offert le TD Garden pour ses 9 années passées à Boston. Le meneur des Grizzlies a vu son équipe, décimée, se présenter avec 13 blessés et un effectif bricolé comme jamais sur le parquet des Celtics. Jayson Tatum (34 pts) a scoré fort avant de se reposer dans le dernier quart-temps, deux jours après la surprenante défaite face aux Lakers alors que LeBron James et Anthony Davis étaient absents.

Marcus Smart received an ovation from Celtics fans in his return to Boston ☘️

📲 https://t.co/vFm2aqaVX6 pic.twitter.com/41tWvHgC68 — NBA (@NBA) February 4, 2024

- Les Bucks de Doc Rivers se sont effondrés dans le 4e quart-temps contre le Jazz, après avoir mené de 12 points à l'entame de celui-ci. Milwaukee a pris un 40-13 dans les dents en ne marquant que 4 paniers sur les 12 dernières minutes... Lauri Markkanen (21 pts), Collin Sexton (19 pts) et Keyonte George (19 pts) ont aidé Utah a mettre fin à une série de 3 défaites de suite. Les 33 points et 13 passes de Giannis Antetokounmpo n'ont pas permis aux Bucks d'éviter une troisième défaite en quatre matches depuis l'arrivée de Rivers sur le banc.

- Avec deux matches de moins qu'OKC et Denver, les Clippers continuent de se rapprocher de la tête. Kawhi Leonard (25 pts), James Harden (21 pts) et leurs coéquipiers ont dominé le Heat pour leur 5e victoire en 6 matches depuis le début de leur road trip. Los Angeles est à 25-5 depuis le début du mois de décembre, le meilleur bilan en NBA sur cette période.

- Minnesota et OKC ont poursuivi leur duel à distance pour le trône de l'Ouest :

Les Wolves se sont imposés à domicile contre Houston, avec 32 points d'Anthony Edwards, incandescent dans le 3e QT (23 pts) et un double-double de Rudy Gobert (17 pts, 13 rbds).

OKC a eu beaucoup de mal à se défaire des Raptors et ont dû remonter 23 points de retard, puis passer par deux prolongations. Shai Gilgeous-Alexander (23 pts, 14 asts), Josh Giddey (24 pts), Chet Holmgren (22), Lou Dort (22) et Aaron Wiggins (20) ont tous atteint la barre des 20 points. Le Thunder a égalé son record de franchise à 3 points avec 23 paniers primés.

- Les Pacers ont surmonté le meilleur match en NBA du rookie Brandon Miller (35 pts, mais à 10/25) et se sont imposés à Charlotte. Pascal Siakam (25 pts, 9 asts, 8 rbds) a été l'homme fort d'Indiana, Tyrese Haliburton (17 pts) devant se contenter de 20 minutes de jeu en raison de sa blessure.

- Denver a été poussif à domicile contre Portland. Les Nuggets, menés de 14 points en première mi-temps, n'ont pris l'avantage qu'à la toute fin du 3e quart-temps pour ne plus lâcher les rênes ensuite. Nikola Jokic (29 pts) et Jamal Murray (21 pts, 10 asts), aidés des jeunots Braun et Watson, ont finalement assuré une deuxième victoire en 48 heures contre les Blazers.

Scoot Henderson (3/16) a eu du mal à régler la mire en sortie de banc.