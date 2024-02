Opération pour Joel Embiid, absence prolongée pour le MVP

C'était prévisible après l'annonce de sa déchirure du ménisque : Joel Embiid va se faire opérer, comme l'annonce Adrian Wojnarowski pour ESPN. L'insider parle de suite d'une absence prolongée, sans date précise pour son retour et sans durée approximative estimée, mais il révèle que les Philadelphia Sixers n'excluent pas complètement que leur pivot rejoue cette saison. Tout dépendra finalement de l'évolution de sa rééducation. Les supporters peuvent donc avoir encore un (tout petit) peu d'espoir.

Cette opération enterre pour de bon les chances de doublé pour Embiid, MVP l'an passé et favori à sa propre succession sans ses pépins de santé cette saison. Il est le meilleur marqueur de la ligue avec plus de 35 points par match et semblait bien parti pour devenir le deuxième joueur de l'Histoire, après l'inévitable Wilt Chamberlain, à finir une saison avec plus de 35 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne.

Les Sixers ont perdu 10 des 14 matches disputés sans Joel Embiid cette saison. Longtemps dans le top-3 de la Conférence Est, ils sont descendus à la cinquième place. Un retour de la superstar en playoffs n'aurait du sens que si la franchise est encore dans une position pour jouer les premiers rôles.

