Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Sixers : 116-147

Thunder @ Heat : 111-112

Hornets @ Raptors : 120-132

Cavs @ Jazz : 114-116

Suns @ Warriors : 125-113

Magic @ Blazers : 109-106

Mavs @ Clippers : 101-113

- Le Heat s'est fait peur face à OKC, mais l'action à 3 points de Jimmy Butler à 12 secondes de la fin a permis à Miami de renverser le Thunder. Le fait le plus marquant de ce match, c'est sans doute ce record NBA établi par les Floridiens. Les hommes d'Erik Spoelstra ont fini à 40/40 sur la ligne, pour un perfect d'une dimension inédite. Le précédent record, 39/39, datait de 1982 et était la propriété du Utah Jazz.

La rencontre a été pour le moins décousue pour le Heat, qui jouait sans quatre de ses titulaires, dont Bam Adebayo, et a vu Dewayne Dedmon se faire éjecter après une prise de bec avec son propre staff pendant un temps mort. On a aussi vu une possession à 6 points pour Miami, 35 points à 23/23 sur la ligne pour Butler et un triple-double vain de Josh Giddey.

JIMMY BUTLER'S AND-1 WINS THE GAME AND GIVES THE @MiamiHEAT A NEW NBA-RECORD OF 40 FREE THROWS WITHOUT A MISS 🤯 pic.twitter.com/AZMDhUbWf8 — NBA (@NBA) January 11, 2023

Pour Butler, il s'agit de la deuxième perf all-time sur la ligne sans rater le moindre lancer, derrière James Harden (24).

Dewayne Dedmon ejected pic.twitter.com/UN2r0d18Q8 — That's a highlight (@ClipIt_NBA) January 11, 2023

- Joel Embiid n'a eu besoin de passer que 24 minutes sur le terrain pour écarteler les Pistons. Le Camerounais a inscrit 36 points à 12/20 avec 11 rebonds au compteur, sans avoir à forcer son talent. Philadelphie a limité l'influence grandissante de Killian Hayes, le Français finissant seulement avec 5 points, 6 passes et 2 interceptions à 2/11.

- Donovan Mitchell n'a pas manqué son retour à Salt Lake City. Il n'a finalement manqué que la victoire - pas négligeable, il faut reconnaître - pour que le comeback de "Spida" soit parfait. Individuellement, l'arrière de Cleveland a été irréprochable (46 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions), mais il n'a pu contenir le run (13-0) du Jazz en fin de match.

Il s'est même fait voler la vedette par son ancien coéquipier Jordan Clarkson, dont les 32 points (9 dans le money time) ont fait la différence. Lauri Markkanen (25 pts, 16 rbds) jouait lui aussi face à son ancien employeur.

Ce n'est que la 2e victoire en 9 matches pour Utah.

- On pensait que les Suns avaient la tête dans le seau et se présenteraient en victimes sur le parquet des Warriors. Ils ont montré que malgré l'hécatombe et la qualité de l'adversaire, ils avaient encore des ressources mentales. Le retour de Stephen Curry après 11 matches d'absence n'a pas suffi pour Golden State, qui commence à être moins souverain à la maison, ce qui est problématique quand on connaît les difficultés des champions en titre à l'extérieur.

Mikal Bridges est l'homme du match avec 26 points, 9 rebonds et 5 passes. Damion Lee a lui fêté la remise de sa bague de champion NBA avec un match à 22 points et 7 rebonds. Son 14/14 sur la ligne (dont un 6/6 dans la dernière minute) a été précieux.

Pour son comeback, Curry a posé 24 points mais n'a pu sauver les Warriors d'une prestation dépassionnée et décevante. Le cinq des Suns, c'était quand même : Washington Jr, Craig, Bridges, Saric, Biyombo...

- Les Clippers avaient besoin d'une victoire marquante pour sortir de leur torpeur. Ils l'ont décrochée face à Dallas, en survivant aux 43 points (avec 11 rebonds et 7 passes) de Luka Doncic. Après 6 défaites de suite, Los Angeles a trouvé la formule pour rebondir, notamment avec un Kawhi Leonard impeccable (33 pts) et l'apport de Norman Powell (27 pts).

Nicolas Batum était titulaire et a joué 32 minutes pour 5 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤 33 PTS

9 REB

4 AST

4 STL

9-12 FGM

12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6 — NBA (@NBA) January 11, 2023

- Toronto a profité de la médiocrité des Hornets pour gagner un deuxième match de suite et amorcer une éventuelle remontée. Pascal Siakam (28 pts), Gary Trent Jr (24 pts) et OG Anunoby (22 pts) ont sonné la charge pour permettre aux Raptors de s'imposer, notamment grâce à 20 paniers à 3 points, leur meilleure marque cette saison.

- Dans la course au playoffs et au play-in, Portland ne peut pas se permettre de perdre des matches à domicile contre des équipes du bas de tableau. Les Blazers ont pourtant chuté face au Magic. Franz Wagner a été remarquable avec un quatrième quart-temps de haut niveau (15 de ses 29 points). Orlando a compté jusqu'à 19 points d'avance et n'a pas volé sa victoire.

Portland a bien tenté un comeback et les lancers de Damian Lillard ont ramené son équipe à 1 point dans les derniers instants, mais aucun shoot précis n'est venu éclairer le "Dame Time".