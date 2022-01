Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Knicks : 102-110

Cetics @ Wizards : 116-87

Lakers @ Heat : 107-113

Bulls @ Magic : 95-114

Blazers @ Raptors : 114-105

Hawks @ Hornets : 113-91

Sixers @ Spurs : 115-109

Grizzlies @ Mavs : 91-104

Pistons @ Nuggets : 111-117

Jazz @ Warriors : 92-94

Jayson Tatum, les frères Wagner : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Belle soirée pour le Heat et Jimmy Butler ! Miami a pris les commandes de la Conférence Est après sa victoire à la maison face aux Lakers. Butler, lui, a fini en triple-double (20 points, 12 passes, 10 rebonds), pour dépasser LeBron James au nombre de matches (10) en 3D sous le maillot floridien.

Miami s'est fait une petite frayeur en laissant les Lakers revenir au score et gommer une bonne partie de leurs 23 points de retard dans le 4e quart-temps, mais pas de quoi priver le groupe d'Erik Spoelstra d'un nouveau succès. Les 25 points de Duncan Robinson ont été précieux pour répondre aux 57 points du tandem LeBron James (33) - Russell Westbrook (24).

🏀 20 PTS | 10 REB | 12 AST | 2 STL Jimmy Butler notched a triple double in the @MiamiHEAT win, making him the franchise leader in triple-doubles! #HEATCulture pic.twitter.com/pg92nyVbK3 — NBA (@NBA) January 24, 2022

Tatum chasse le doute

- Jayson Tatum restait sur une série de 17 tirs à 3 points manqués. Au lien de s'enfoncer dans une mini crise de confiance, l'ailier des Boston Celtics a tordu le coup au doute.

Lors du déplacement à Washington, Tatum a non seulement claqué 51 points (48 dans les trois premiers QT) pour guider son équipe vers une large victoire, mais il l'a fait en rentrant 9 shoots extérieurs et en finissant à 18/28 au total. L'ancien Dukie a un sacré mental et c'est ce qui peut permettre aux Celtics de croire encore aux playoffs.

.@jaytatum0 was a walking bucket tonight 🔥 Check out tonight’s @gatorade player of the game pic.twitter.com/hRxdRR0tP1 — Boston Celtics (@celtics) January 24, 2022

Embiid ne s'arrête plus

- Philadelphie a tenu bon sur le parquet de San Antonio malgré la vaillance des Spurs. Un peu étourdis dans un premier temps par le génie de Joel Embiid (38 points, 12 rebonds), qui a compilé un 14e match de suite à au moins 25 pts, les Texans ont tenté un comeback pour échouer en toute fin de partie.

Jakob Poeltl (25 pts) et Dejounte Murray (19 pts, 12 pds) ont maintenu la pression et gommé une partie des 15 pts de retard accusés à l'approche du money time.

Joel Embiid knocks down the jumper, he's up to 36 PTS on NBA League Pass!@sixers: 111@spurs: 107 38 seconds remaining in the 4th: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/26dmstkUB6 — NBA (@NBA) January 24, 2022

Doncic domine Morant

- Dallas a utilisé une grosse défense et le talent de Luka Doncic pour éteindre Memphis. Face aux 35 points de Ja Morant, le Slovène a compilé 37 points, 11 rebonds et 9 passes, en bénéficiant du soutien précieux de Kristaps Porzingis (15 pts, 8 rbds et 6 ctres).

Dallas n'a jamais couru après le score et confirme sa bonne forme avec cette 11e victoire en 13 matches. Les Mavs ne sont qu'à quatre victoires des Grizzlies, 3e et se replacent petit à petit dans la course aux places les plus excitantes.

Du côté des Grizzlies, Killian Tillie a joué 22 minutes en sortie de banc pour un bon apport : 7 points, 3 passes, 3 interceptions et 2 rebonds à 50%.

Mais aussi...

- Les matches sans Kevin Durant se poursuivent pour Brooklyn et c'est toujours aussi compliqué... Les Nets se sont inclinés face à Minnesota malgré les 30 points de Kyrie Irving. Karl-Anthony Towns a surmonté une nuit compliquée pour finalement inscrire 15 de ses 23 points dans le 4e quart-temps. Ses comparses Anthony Edwards (25 pts) et D'Angelo Russell (23 pts, 10 pds) l'ont bien suppléé le temps qu'il reprenne ses esprits.

- RJ Barrett continue d'être le joueur le plus régulier des Knicks cette saison. Le Canadien a grandement contribué à la victoire plutôt sereine de New York à domicile contre les Clippers. Avec 28 points, 14 rebonds et 6 passes, Barrett était dans tous les bons coups pour aider son équipe à stopper sa série de trois défaites.

Julius Randle a apporté 24 points, alors qu'Evan Fournier a rentré quatre tirs primés et 14 points. Nicolas Batum, titulaire pour L.A. a fini avec 6 points, 3 passes, 2 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes.

- Malgré les 41 points de DeMar DeRozan, les Bulls ont été surpris sur le parquet d'Orlando. Emmené par les frères Wagner (23 pts pour Mo, 18 pour Franz) le Magic a mis fin à une série de 10 défaites de suite à domicile. Miami remercie du coup son voisin pour lui avoir permis de prendre la tête de la Conférence Est.

- Atlanta va beaucoup mieux. Trae Young (30 points, dont 8 paniers à 3 points) et ses coéquipiers ont signé une 4e victoire de rang en allant l'emporter à Charlotte. De'Andre Hunter a apporté 20 points à l'équation, dans une partie assez nettement dominés par les Hawks, qui ont compté jusqu'à 27 pts d'avance dans le 4e quart-temps.

- Puisque Damian Lillard sera peut-être absent jusqu'à la fin de la saison, les Blazers vont devoir s'appuyer sur CJ McCollum. Ce dernier a montré que l'on pouvait compter sur lui dimanche, lors du succès de Portland à Toronto.

En double-double (19 pts, 10 rbds), comme son camarade Jusuf Nurkic (11&11), McCollum a mené le navire et donné de la liberté à Anfernee Simons et Nassir Little (19 pts chacun) dans une partie où les joueurs de Chauncey Billups n'ont jamais été menés mais ont compté jusqu'à 34 points d'avance.

- Detroit a joué dur et a donné du fil à retordre aux Nuggets. Il a fallu que Nikola Jokic (34 pts, 9 rbds, 8 pds) fasse preuve de sang froid en transformant quatre lancers francs dans les dernières secondes pour assurer à Denver une victoire poussive.

Killian Hayes (8 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 contres) a fait preuve d'une belle activité en sortie de banc, alors que ses camarades Cade Cunningham, Trey Lyles, Isaiah Stewart et Cory Joseph ont tous inscrit 18 points.

- Revenu à égalité à 4 minutes de la fin, le Jazz a finalement échoué dans son entreprise de faire chuter Golden State à domicile. Les Warriors ont dû surmonter une soirée sans réussite pour Stephen Curry, qui avait pourtant fait le plein de confiance avec son game winner au buzzer deux jours plus tôt. Curry a shooté à 1/13 à 3 points (5/20 en tout), laissant Jordan Poole (20 pts) prendre la responsabilité du scoring.

Rudy Gobert (12 pts, 18 rbds, 3 pds) n'a pas suffi en l'absence de Donovan Mitchell, en protocole Covid.