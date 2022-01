Jayson Tatum, les frères Wagner : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

De Jayson Tatum aux frères Wagner, un point sur les cinq performances et contre-performances marquantes de la nuit en NBA.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Voilà ce qui s’appelle se sortir d’une mauvaise passe. Jayson Tatum avait manqué ses 20 dernières tentatives à trois-points et les discussions tournaient autour de sa maladresse actuelle. Le résultat ? 51 points passés aux Wizards avec 18 tirs rentrés sur 28 tentés, dont 9 sur 14 à trois-points. Une réaction de patron et une belle victoire des Celtics.

Jayson Tatum s’exprime sur ses galères à trois-points

Un rappel, aussi, du talent immense du bonhomme. Il manque parfois de régularité, il ne sait pas toujours comment rendre les autres meilleurs mais il reste, à seulement 23 ans, l’un des meilleurs joueurs de cette ligue et aussi l’un des plus prometteurs.

Jimmy Butler (Miami Heat)

Battre un record de LeBron James tout en l’affrontant : check. Jimmy Butler est entré un peu plus dans la légende du Miami Heat en compilant son dixième triple-double sous les couleurs de la franchise floridienne dimanche soir. 20 points, 12 rebonds et 10 passes décisives pour mener les siens à la victoire contre les Los Angeles Lakers (113-107). Il en compte désormais un de plus que le King, auteur de 9 triple-doubles en quatre saisons à South Beach.

Ce qu’il faut surtout retenir ici, c’est que Butler commence doucement à enchaîner les matches et à reprendre du rythme après quelques pépins physiques. Il cherche encore son adresse mais il compense toujours d’une manière ou d’une autre ses tirs ratés en apportant autre chose : de la création, de la défense, etc. Et le Heat vient tranquillement de s’installer aux commandes de la Conférence Est.

Les frères Wagner (Orlando Magic)

Pourquoi faire seul ce qui peut être fait en famille ? Les frangins Wagner ont détruit les Bulls ensemble hier soir. 23 points pour Moritz en sortie de banc et 18 pour son petit frère Franz. 41 pions en cumulé. Et une victoire pour le Magic ! Un mini-événement pour la franchise floridienne qui n’a gagné que 9 fois en 48 matches cette saison.

N’empêche que les deux joueurs font une belle saison. Franz Wagner est l’un des meilleurs rookies de la ligue en termes de scoring (15,4 points à 45%) tandis que Moritz Wagner se montre plutôt à son avantage en tant que remplaçant : 7,7 points à 49% aux tirs et 35% à trois-points.

Kevon Looney (Golden State Warriors)

Son nom est rarement cité quand l’on évoque les Warriors. Et pourtant, Kevon Looney fait le boulot à San Francisco. Dans l’ombre, sans faire de bruit, sans jamais râler et rechigner à la tâche. Il vient, il joue. Et il contribue. Même ses statistiques ne font pas décoller : 6,2 points et 7,2 rebonds.

Steve Kerr tenait à lui rendre hommage dimanche soir. Parce que Golden State n’aurait peut-être pas battu Utah sans son pivot. Valeureux au combat devant Rudy Gobert, Looney a arraché un rebond offensif décisif dans la dernière minute. Il est remonté de suite au cercle pour marquer avec la faute. Et l’écart est passé de +1 à +4, scellant ainsi la victoire des Warriors contre le Jazz.

Joel Embiid (Philadelphia Sixers)

On pourrait le caser dans cette rubrique tous les matins vu comment il est performant en ce moment. 14 matches de suite à 25 points ou plus pour le Camerounais. 38 pions passés sur la tronche des Spurs hier soir. Joel Embiid est absolument intenable en ce moment. Il retrouve sa forme de la saison dernière – quand il avait fini deuxième du vote pour le MVP. Il est même sans doute plus fort que ce qu’il ne l’a jamais été.

Cette série bénéficie aux Sixers, qui ont gagné 11 des 14 matches en question. Avec juste un peu de renfort autour de lui, qui sait jusqu’où Embiid peut les mener cette saison ?