Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Nets : 123-125

Lakers @ Pelicans : 126-131

Suns @ Pistons : 116-100

Clippers @ Knicks : 134-128, après prolongation

Blazers @ Bulls : 121-129

Heat @ Bucks : 115-123

Rockets @ Thunder : 121-153

Mavs @ Warriors : 113-119

Hawks @ Nuggets : 108-128

Le classement

Podcast #75 : Les Sixers sont-ils vraiment dangereux ?

- Qui a besoin de Kyrie Irving quand il a Cam Thomas ? Bon, c'est un peu prématuré de dire que le sophomore des Nets peut remplacer l'instable Uncle Drew, décidé à être tradé avant la deadline, mais ce qu'on a vu samedi contre les Wizards était pour le moins rafraîchissant. En l'absence de Kyrie, officiellement blessé au mollet - LOL - Brooklyn a renversé Washington après avoir compté jusqu'à 23 points de retard.

Cam Thomas, qui crevait d'envie de montrer ce qu'il avait dans le moteur, a tout simplement explosé avec 44 points, 5 passes et 5 rebonds en sortie de banc à 16/23 ! Le garçon a du style et un culot monstre qu'il espère pouvoir continuer à afficher une fois la situation autour de Kyrie résolue. Edmond Sumner, titulaire à la mène, a lui battu son record en NBA avec 29 points, pendant que Nic Claxton jouait les tauliers dans la raquette (15 pts, 13 rbds). La défaite n'est pas glorieuse pour Washington, mais assez enthousiasmante du point de vue de Brooklyn.

Cam’s career-high night 😤 Cam Thomas drops 44 PTS (19 in Q4) to fuel the @BrooklynNets' huge comeback win! pic.twitter.com/TOafUTDVBF — NBA (@NBA) February 5, 2023

- Après 10 défaites de suite, les Pelicans ont retrouvé le sourire et la victoire. Ils ont profité de la venue des Lakers pour chasser les mauvaises ondes et ralentir la tentative de remontée au classement des Angelenos. Certes, LeBron James (27 pts) est désormais à 36 points de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, mais il aurait assurément échangé cette proximité avec un succès. Menés de 11 points à la pause, les Pels se sont fait violence par la suite, emmenés par un Brandon Ingram (35 pts) que l'on n'avait pas vu à pareille fête depuis son retour de blessure. Ce n'est que la 4e victoire en 19 matches pour New Orleans, qui avait démarré la saison en boulet de canon et attend toujours le retour de Zion Williamson. Il est encore temps de grimper vers un classement plus digne de leurs ambitions.

- Les Clippers peuvent remercier Nicolas Batum. Après avoir dilapidé leurs 17 points d'avance dans le 4e quart-temps contre les Knicks au Garden, les Californiens ont arraché la prolongation sur un shoot à 3 points au buzzer du capitaine des Bleus. C'était la French Heritage Night au Madison cette nuit et Batum l'a fêtée comme il se doit !

BATUM AU BUZZER POUR ÉGALISER ! 🚨 pic.twitter.com/1H9g7arVH0 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 5, 2023

Derrière, les Clippers, emmenés par Kawhi Leonard (35 pts) et Paul George (30 pts) ont fait le job en prolongation et contrôlé les débats pour conserver leur 4e place à l'Ouest. La French Heritage Night n'a en revanche pas ému Tom Thibodeau, qui a laissé Evan Fournier croupir sur le banc. Jalen Brunson a, pour sa part, encore montré qu'il n'aurait pas fait tâche dans le roster du All-Sar Game à l'Est, avec ses 41 points et 7 passes à 14/19.

- Si les Clippers ont bien fait de gagner, c'est parce que Phoenix pousse derrière. Les Suns ont dominé Detroit, avec une domination intérieure nette de Deandre Ayton (31 pts, 16 rbds), pour confirmer la bonne forme du moment (8 victoires en 10 matches). Chris Paul, qui a distribué 14 passes décisives, n'a pas eu besoin de marquer le moindre panier (0/7) pour que son équipe l'emporte. C'est la première fois depuis mars 2017 que CP3 ne marque pas dans le jeu dans une rencontre à laquelle il participe.

- Denver a désormais le même bilan que Boston et est co-leader de la ligue. Les Nuggets ont poursuivi sur leur lancée du moment avec une troisième victoire consécutive contre les Hawks. Jamal Murray (41 pts) est clairement de retour et enchaîne les grosses perfs au scoring. Nikola Jokic (14 pts, 18 rbds, 10 pds) a signé le 94e triple-double de sa carrière en saison régulière et Michael Porter Jr a ajouté 23 pts à l'équation.

Jamal Murray was HOOPING tonight! A season-high 41 PTS, 7 3PM, 7 AST and a @nuggets win 🔥 pic.twitter.com/epBtvvgdiK — NBA (@NBA) February 5, 2023

- Milwaukee est en pleine bourre et Giannis Antetokounmpo aussi. Les Bucks ont conquis une 7e victoire consécutive, cette fois à domicile contre Miami. Même si le Heat était diminué, il fallait quand même assurer l'essentiel. Le 3e triple-double (35 pts, 15 rbds, 11 pds) du Greek Freak cette saison en NBA a permis à son équipe de venir à bout des Floridiens, toujours compliqués à affronter même en l'absence de Kyle Lowry notamment.

35 PTS

15 REB

11 AST Giannis led the way and sealed the win for the @Bucks with his third triple-double of the season! pic.twitter.com/t49WtjZTwQ — NBA (@NBA) February 5, 2023

- Les Warriors n'ont pas passé une très bonne soirée lors de la venue des Mavs dans la Bay Area. Certes, ils se sont imposés aux forceps contre Dallas dans une fin de match compliquée, mais ils ont aussi et surtout perdu Stephen Curry sur blessure. Blessé à la jambe gauche sur une phase défensive, le double MVP a quitté le terrain dans le 3e quart-temps et passera une IRM demain... Lui aussi blessé, Luka Doncic n'a pas joué ce match.

- Damian Lillard (40 pts) est toujours sur son nuage, mais ça ne suffit pas forcément à faire gagner Portland. Les Blazers se sont inclinés à Chicago malgré la nouvelle performance XXL de son meneur All-Star. Chicago s'est montré trop adroit (60%) et partageur (32 passes) pour ne pas remporter cette partie, alors que Portland a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance en première mi-temps. Zach LaVine (36 pts) a mené la danse au scoring.

- Shai Gilgeous-Alexander a fêté sa première sélection pour le All-Star Game comme il se doit. En seulement 30 minutes, le Canadien a posé 42 points et 6 passes de la très large victoire d'OKC face à Houston, une équipe qui lui pose étonnamment des problèmes à chaque fois. Ce coup-ci, le Thunder s'est épargné des maux de tête en passant en mode furie offensive : 57% d'adresse globale, 47% à 3 points, 11 joueurs au scoring board et... 153 points marqués !