Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hawks : 128-120

---

Boston Celtics 4-2 Atlanta Hawks

Philadelphie a enfin un adversaire. Après une semaine de repos grâce au sweep face à Brooklyn, les Sixers ont vu Boston les rejoindre au terme du game 6 contre les Hawks. Une fois de plus, les Celtics se sont mis en difficulté plus que de raison, face à un adversaire valeureux mais qui n'aurait pas dû les pousser dans leurs retranchements.

Ce n'est pourtant que dans le quatrième quart-temps, une période qu'Atlanta a entamé en tête au tableau d'affichage, que les hommes de Joe Mazzulla ont pris le dessus. Menés de 3 points à 5 minutes de la fin, les Celtics ont dégainé un 11-0 avec trois paniers à 3 points de Jaylen Brown (32 pts), Al Horford (10 pts, 12 rbds, 3 blks) et Jayson Tatum (30 pts, 14 rbds, 7 pds) pour ne plus être revus.

Le contre de Tatum sur Collins à 20 secondes de la fin a découragé toute tentative de comeback.

TATUM CLUTCH BLOCK 🚫 30 PTS | 14 REB | 7 AST | 2 BLK Boston leads 126-120 with 18.4 seconds to play... they can advance to Round 2 with a W. pic.twitter.com/NJuQqFQD21 — NBA (@NBA) April 28, 2023

Trae Young, dont le public attendait un nouveau coup de chaud dans le money time, n'avait plus de jus pour renverser la situation. Sa deuxième mi-temps a d'ailleurs été un calvaire. Le meneur d'Atlanta a manqué 12 de ses 13 tirs après le repos pour finir avec 30 points et 10 passes, mais à 9/28.

De retour de suspension après son craquage sur un arbitre dans le game 4, Dejounte Murray n'a pas pu compenser la maladresse de son partenaire de backcourt.

- Du côté des points positifs à Boston, on notera que Marcus Smart, assez méconnaissable ces dernières semaines et moins tranchant que Derrick White, a été très importants dans ce fameux 4e quart-temps. Smart (22 pts) a piloté l'attaque des Celtics et déclenché une bonne partie de ce qui a été bon dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Boston aura besoin de retrouver le joueur complet et efficace qu'il est devenu ces dernières années pour espérer battre Philadelphie au prochain tour.

- On le dit à chaque fois qu'il y a un match des Hawks ou presque, mais Onyeka Okongwu est vraiment intéressant. Son impact en sortie de banc a de nouveau été indéniable en termes d'énergie, d'efficacité et de bataille au rebond. En jouant seulement 20 minutes, l'ancien pensionnaire de USC a pris 11 rebonds (le meilleur total de son équipe) et affiche un +/- de +6, dans un match que son équipe a perdu de 8 points. On espère que Quin Snyder a pris des notes pour la saison prochaine, parce que le garçon mérite de plus larges opportunités.

ONYEKA OKONGWU PUTBACK.

HAWKS LEAD 100-98. Q4 about to start on TNT 🍿 pic.twitter.com/A4EOFvcHt5 — NBA (@NBA) April 28, 2023

- Le fan des Hawks qui a essayé de sortir Al Horford de son match doit regretter d'avoir réveillé la bête. Après une brève prise de bec avec un spectateur pas ému par son passé avec Atlanta, Horford a rentré un 3 points déterminant dans le corner et été dans tous les bons coups.

- A surveiller pour la suite des opérations : le retour de Grant Williams dans la rotation. Celui qui se surnomme lui-même Batman a eu droit à 17 minutes de jeu (comme Robert Williams) après avoir été cloué sur le banc lors de trois des cinq premiers matches de la série. Son apport a été loué par ses camarades.

- En peu de temps, Quin Snyder a séduit son monde à Atlanta. A moins que ce ne soit de la terreur à cause de ses airs de méchant de série TV ? Plus sérieusement, les cadres de l'équipe ont l'air d'avoir adhéré à son discours, à commencer par Trae Young. Après l'élimination, le meneur All-Star a déclaré :

"Quin est le futur. Je crois qu'avec lui ici, Atlanta va remporter un titre".

- Jayson Tatum a signé son 17e match de playoffs à 30 points ou plus en carrière. De quoi dépasser Paul Pierce au 4e rang du classement intra-Celtics, où il a encore un peu de boulot pour devenir le numéro un à la place de Larry Bird (43). Il est aussi devenu le 4e joueur de l'histoire de la franchise avec 10 matches minimum où il a compilé au moins 20 points, 10 rebonds et 5 passes. Le numéro un ? Toujours "Larry Legend" avec 26 occurrences.

---

