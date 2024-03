Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Cavs : 107-104

Pacers @ Pistons : 122-103

Bucks @ Celtics : 119-122

Kings @ Raptors : 123-89

Jazz @ Thunder : 107-119

Grizzlies @ Warriors : 116-137

Sixers @ Suns : 102-115

Clippers @ Blazers : 116-103

Le classement

March Madness 2024 : les joueurs et équipes à suivre - Loan Rayer

- Sans Giannis Antetokounmpo, difficile de se dire que le choc de la nuit entre Boston et Milwaukee était une preview d'une éventuelle finale de Conférence. En attendant, Boston a fait respecter son statut et pris 11 victoires d'avance en dominant les Bucks. Si les joueurs de Doc Rivers ont recollé dans le 4e quart-temps, notamment grâce à Damian Lillard, les Celtics ont été vraiment supérieurs et ont démarré le 4e quart-temps avec 18 points d'avance. Jayson Tatum (31 pts), Derrick White (23 pts) et Jaylen Brown (21 pts) ont été au rendez-vous, avec un petit bonus de Payton Pritchard, qui a inscrit 19 points en sortie de banc.

- La défaite des Bucks est sans conséquence pour eux au classement, puisque les Cavs, leurs poursuivants dans la course à la 2e place, ont eux aussi perdu. Cleveland a chuté à domicile face à Miami, la faute à Terry Rozier. "Scary Terry" a inscrit 9 points dans la dernière minute et demie, avec le panier à 3 points pour virer en tête à 14 secondes de la fin, une action à 4 points un peu plus tôt et deux lancers à 2 secondes du terme. C'est ce qu'on appelle être clutch et c'est pour ça aussi que le Heat a recruté l'ancien Bostonien.

Clutch shots from Terry Rozier. pic.twitter.com/qE1X9HcIPr — Steve Jones Jr. (@stevejones20) March 21, 2024

- Dans la lutte pour les places 6 à 8, les positions ont du coup encore bougé. Miami est passé 7e en doublant Philadelphie, qui s'est pris 32 points et 9 paniers à 3 points de Grayson Allen lors de son déplacement à Phoenix. Nicolas Batum a joué 24 minutes pour 8 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre. Indiana est le grand gagnant de la nuit dans cette zone, puisque les Pacers ont repris la 6e place grâce à leur succès en déplacement à Detroit, avec 45 points combinés du tandem Pascal Siakam-Tyrese Haliburton. Evan Fournier a joué 22 minutes pour les Pistons et termine avec 5 points, 4 passes et 1 interception à 2/6.

Detroit a par ailleurs annoncé que son excellent rookie Ausar Thompson manquerait la fin de saison pour soigner un caillot sanguin.

- Dans le haut du classement à l'Ouest, OKC a répondu à la victoire des Nuggets hier en dominant Utah pour conforter sa première place. Le Thunder a haussé le ton en deuxième mi-temps, dans le sillage du carton de Chet Holmgren (35 pts, record personnel en NBA égalé, 14 rebonds) et du métronome Shai Gilgeous-Alexander (31 pts), qui est devenu le 13e joueur de l'histoire de la ligue à inscrit au moins 30 points lors d'au moins 50 matches sur une saison. MVP ?

Chet Holmgren s'est par ailleurs offert l'action la plus spectaculaire de la nuit avec un méchant poster sur le rookie Taylor Hendricks.

Poster monstrueux de Chet Holmgren , auteur d'un match de mammouth cette nuit pic.twitter.com/dnhC07vIsP — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 21, 2024

- Dans la lutte pour les places 9-10, les Warriors ont évité de se faire peur à domicile, ce qui est une mauvaise habitude cette saison. Golden State a logiquement dominé Memphis, avec deux performances marquantes, les 4 paniers à 3 points de Stephen Curry qui lui ont permis d'atteindre la barre des 300 paniers à 3 points marqués sur la saison, pour devenir le seul joueur de l'histoire avec 5 saisons avec au moins 300 paniers primés au compteur. L'autre, c'est celle de Chris Paul, qui a délivré 14 passes décisives, sa meilleure performance dans ce domaine depuis qu'il est arrivé à San Francisco.

- Les Kings ont torpillé des Raptors en roue libre avec le 51e double-double consécutif de Domantas Sabonis, qui s'est même permis de voir la vie en 3D : 13 points, 17 rebonds et 10 passes, et 20 points de De'Aaron Fox pour infliger une 8e défaite de suite à Toronto.

- Dans le dernier match de la nuit, les Clippers ont repris leur marche en avant pour tenter de résister au pressing des Pelicans pour la 4e place. En dehors d'un quatrième quart-temps anecdotique, les Californiens ont facilement dominé les Blazers, avec 27 points pour Paul George, 19 points et 14 passes pour James Harden, et 24 points pour Kawhi Leonard.

Du côté de Portland, Scoot Henderson a terminé avec 18 points et 5 passes. Rayan Rupert a joué 20 minutes en sortie de banc et a été à son avantage. Le rookie français a compilé 8 points, 5 rebonds et 3 passes, avec un différentiel de +4.